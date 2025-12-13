Бижамов назвал большой честью гимн России на чемпионате мира по боксу

"Большая гордость, когда в честь наших побед звучит гимн России, тем более я давно его не слышал в связи с последними событиями. Но сейчас изначально перед чемпионатом мира мы знали, что будем выступать под своим флагом и гимном. Это изначально придает больше мотивации, чтобы выигрывать и проявлять себя во благо нашей страны", - сказал Бижамов.

"Нет сомнений, что Россия во многих видах спорта - одна из сильнейших стран. Из-за того, что мы не везде участвуем, появились лидеры, но мы всегда доказываем свою силу на соревнованиях. На этом чемпионате мира не было нескольких стран, но самого сильного соперника я прошел в финале, победил действующего чемпиона мира. Думаю, этой победой закрыл все вопросы", - добавил он.