Бижамов назвал большой честью гимн России на чемпионате мира по боксу
Единоборства
 
20:20 13.12.2025
Бижамов назвал большой честью гимн России на чемпионате мира по боксу
Бижамов назвал большой честью гимн России на чемпионате мира по боксу - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Бижамов назвал большой честью гимн России на чемпионате мира по боксу
Чемпион мира по боксу Джамбулат Бижамов заявил РИА Новости, что испытывает гордость, когда слышит гимн России в честь своих побед. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Новости
Бижамов назвал большой честью гимн России на чемпионате мира по боксу

Боксер Бижамов: слышать гимн России в честь наших побед - большая гордость

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкРоссийский боксер Джамбулат Бижамов
ДУБАЙ, 13 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Чемпион мира по боксу Джамбулат Бижамов заявил РИА Новости, что испытывает гордость, когда слышит гимн России в честь своих побед.
Бижамов завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. В финале в весовой категории до 80 кг Бижамов победил Жавохира Умматалиева из Узбекистана.
"Большая гордость, когда в честь наших побед звучит гимн России, тем более я давно его не слышал в связи с последними событиями. Но сейчас изначально перед чемпионатом мира мы знали, что будем выступать под своим флагом и гимном. Это изначально придает больше мотивации, чтобы выигрывать и проявлять себя во благо нашей страны", - сказал Бижамов.
"Нет сомнений, что Россия во многих видах спорта - одна из сильнейших стран. Из-за того, что мы не везде участвуем, появились лидеры, но мы всегда доказываем свою силу на соревнованиях. На этом чемпионате мира не было нескольких стран, но самого сильного соперника я прошел в финале, победил действующего чемпиона мира. Думаю, этой победой закрыл все вопросы", - добавил он.
Давид Суров - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Российский боксер стал чемпионом мира
Вчера, 20:11
 
ЕдиноборстваЧемпионат мира по боксуСпортРоссияБокс
 
Заголовок открываемого материала