Федерация лыж Франции выступила в защиту Бреза-Буше после угроз ее дочери

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федерация лыжного спорта Франции (FFS) выступила в защиту биатлонистки Жюстин Бреза-Буше, получавшей угрозы убийством в адрес своей дочери.
Ранее Бреза-Буше заявила о мошеннических действиях партнерши по сборной, десятикратной чемпионки мира по биатлону Жюли Симон, которая была дисквалифицирована и приговорена к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро по обвинению в краже кредитной карты.
"FFS самым решительным образом осуждает все формы насилия и домогательств и подтверждает, что подобному поведению нет места ни в спорте, ни в обществе. Федерация выражает полную поддержку Жюстин и ее семье и солидарна с ними в связи с этими предосудительными действиями", - говорится в заявлении.
Об угрозах в адрес Бреза-Буше накануне сообщила еще одна французская биатлонистка - Лу Жанмонно. Она заявила, что Бреза-Буше платит слишком высокую цену за то, жертвой чего она когда-то стала.