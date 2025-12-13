Рейтинг@Mail.ru
Федерация лыж Франции выступила в защиту Бреза-Буше после угроз ее дочери
13.12.2025
Биатлон
 
18:39 13.12.2025
Федерация лыж Франции выступила в защиту Бреза-Буше после угроз ее дочери
Федерация лыж Франции выступила в защиту Бреза-Буше после угроз ее дочери - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Федерация лыж Франции выступила в защиту Бреза-Буше после угроз ее дочери
Федерация лыжного спорта Франции (FFS) выступила в защиту биатлонистки Жюстин Бреза-Буше, получавшей угрозы убийством в адрес своей дочери. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
биатлон
жюстин бреза-буше
спорт
франция
вокруг спорта
жюстин бреза-буше, спорт, франция, вокруг спорта
Биатлон, Жюстин Бреза-Буше, Спорт, Франция, Вокруг спорта
Федерация лыж Франции выступила в защиту Бреза-Буше после угроз ее дочери

FFS выступила в защиту биатлонистки Бреза-Буше, дочери которой угрожают смертью

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Федерация лыжного спорта Франции (FFS) выступила в защиту биатлонистки Жюстин Бреза-Буше, получавшей угрозы убийством в адрес своей дочери.
Ранее Бреза-Буше заявила о мошеннических действиях партнерши по сборной, десятикратной чемпионки мира по биатлону Жюли Симон, которая была дисквалифицирована и приговорена к трем месяцам условного тюремного заключения и штрафу в размере 15 тысяч евро по обвинению в краже кредитной карты.
«
"FFS самым решительным образом осуждает все формы насилия и домогательств и подтверждает, что подобному поведению нет места ни в спорте, ни в обществе. Федерация выражает полную поддержку Жюстин и ее семье и солидарна с ними в связи с этими предосудительными действиями", - говорится в заявлении.
Об угрозах в адрес Бреза-Буше накануне сообщила еще одна французская биатлонистка - Лу Жанмонно. Она заявила, что Бреза-Буше платит слишком высокую цену за то, жертвой чего она когда-то стала.
Биатлонисты на дистанции эстафеты - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Вчера, 17:48
 
Биатлон Жюстин Бреза-Буше Спорт Франция Вокруг спорта
 
