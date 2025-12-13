Рейтинг@Mail.ru
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Биатлон
 
17:48 13.12.2025
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сборная Швеции стала победительницей женской эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Сборная Швеции стала победительницей женской эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.
Элла Халварссон, Анна Магнуссон, Эльвира и Ханна Оберг преодолели дистанцию 4 по 6 км с результатом 1 час 6 минут 52,4 секунды, использовав семь дополнительных патронов. Серебро завоевала сборная Норвегии (отставание - 40,3 секунды; 9 дополнительных патронов). Третьей стала команда Германии (+51,3; 8 дополнительных патронов).
Этап в Хохфильцене завершится 14 декабря. В воскресенье пройдут мужская эстафета и женская гонка преследования.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.
Перро выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону
