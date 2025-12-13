https://ria.ru/20251213/biatlon-2061866929.html
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сборная Швеции стала победительницей женской эстафеты на втором этапе Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
хохфильцен
швеция
норвегия
Шведские биатлонистки выиграли эстафету на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Сборная Швеции выиграла женскую эстафету на этапе Кубка мира по биатлону