Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Биатлон
Биатлон
 
12:54 13.12.2025
https://ria.ru/20251213/biatlon-2061831182.html
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T12:54:00+03:00
2025-12-13T12:54:00+03:00
биатлон
спорт
тюмень
россия
кубок россии по биатлону
эдуард латыпов
карим халили
александр поварницын
/20251212/biatlon-2061610025.html
тюмень
россия
Биатлон, Спорт, Тюмень, Россия, Кубок России по биатлону, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Поварницын
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени

Латыпов выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени

Эдуард Латыпов
Эдуард Латыпов - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Эдуард Латыпов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
Латыпов преодолел дистанцию 10 километров за 21 минуту 39,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второе место занял Карим Халили (отставание - 24,6 секунды; без промахов), третье - Александр Поварницын (+29,2; без промахов).
Этап в Тюмени закончится масс-стартами в воскресенье, 14 декабря.
Александр Поварницын - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
12 декабря, 11:14
 
Биатлон
 
