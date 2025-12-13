https://ria.ru/20251213/biatlon-2061831182.html
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Биатлонист Эдуард Латыпов одержал победу в спринтерской гонке на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T12:54:00+03:00
2025-12-13T12:54:00+03:00
2025-12-13T12:54:00+03:00
биатлон
спорт
тюмень
россия
кубок россии по биатлону
эдуард латыпов
карим халили
александр поварницын
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928087394_0:137:2803:1714_1920x0_80_0_0_336e33c24fb43a31352c56d7afd3192a.jpg
/20251212/biatlon-2061610025.html
тюмень
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/12/1928087394_391:0:2803:1809_1920x0_80_0_0_fa4d47a126f602cf40e5168433addb69.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, тюмень, россия, кубок россии по биатлону, эдуард латыпов, карим халили, александр поварницын
Биатлон, Спорт, Тюмень, Россия, Кубок России по биатлону, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Поварницын
Латыпов выиграл спринт на этапе Кубка России в Тюмени
Латыпов выиграл гонку на 10 км на этапе Кубка России в Тюмени