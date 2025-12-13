https://ria.ru/20251213/biatlon-2061811219.html
Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T10:00:00+03:00
биатлон
спорт
тюмень
россия
наталья шевченко
юлия коваленко
кубок россии по биатлону
тюмень
россия
