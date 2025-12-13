Рейтинг@Mail.ru
Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени
Биатлон
Биатлон
 
10:00 13.12.2025
Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени
Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени
Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
тюмень
россия
Шевченко выиграла спринт на втором этапе Кубка России в Тюмени

Шевченко выиграла гонку на 7,5 км на этапе Кубка России по биатлону в Тюмени

Российская биатлонистка Наталия Шевченко
Российская биатлонистка Наталия Шевченко - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Российская биатлонистка Наталия Шевченко. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей спринтерской гонки на втором этапе Кубка России, который проходит в Тюмени.
Спортсменка преодолела дистанцию 7,5 километров за 19 минут 33,2 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах. Второй стала Ирина Казакевич (отставание 9,5 секунды; 0 промахов), третье место заняла Юлия Коваленко (+25,5; 0).
Этап в Тюмени закончится масс-стартами 14 декабря.
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
Поварницын выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка России
12 декабря, 11:14
 
Биатлон
 
