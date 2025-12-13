https://ria.ru/20251213/basketbol-2061820488.html
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом" - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"
Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин может потерять игровые минуты, если не будет действовать на... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T11:37:00+03:00
2025-12-13T11:37:00+03:00
2025-12-13T11:37:00+03:00
баскетбол
спорт
егор демин
бруклин нетс
нба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1081:608_1920x0_80_0_0_11ef3fbc3b02ce771a291f0767be2828.jpg
/20251205/demin-2059970833.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1d/2058586222_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_170fc45cd265523d6673ecd8c6101bb8.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, егор демин, бруклин нетс, нба
Баскетбол, Спорт, Егор Демин, Бруклин Нетс, НБА
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"
Фернандес: Демин должен играть лучше, иначе кто-то другой заберет его время