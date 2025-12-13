Рейтинг@Mail.ru
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"
11:37 13.12.2025
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"
Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин может потерять игровые минуты, если не будет действовать на... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"

Фернандес: Демин должен играть лучше, иначе кто-то другой заберет его время

Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин может потерять игровые минуты, если не будет действовать на площадке лучше, сообщил журналист Эрик Слэйтер в соцсети Х со ссылкой на тренера нью-йоркской команды Жорди Фернандеса.
В субботу "Бруклин" уступил клубу "Даллас Маверикс" со счетом 111:119. Демин набрал три очка, сделал один подбор и отдал одну передачу за 18 минут на площадке.
"Он должен играть лучше, иначе его игровое время сократится, и кто-то другой воспользуется этим", - заявил Фернандес.
Демину 19 лет. Он был выбран под восьмым номером в первом раунде драфта НБА 2025 года. В текущем регулярном чемпионате россиянин провел 21 матч, в среднем набирая 8,3 очка, делая 3,7 передачи и совершая 3,3 подбора.
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Тренер "Бруклина" рассказал о проблемах Демина с дыханием
5 декабря, 10:00
 
