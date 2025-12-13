Тренер "Бруклина" раскритиковал игру Демина в матче с "Далласом"

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Российский защитник клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Бруклин Нетс" Егор Демин может потерять игровые минуты, если не будет действовать на площадке лучше, сообщил журналист Эрик Слэйтер в соцсети Х со ссылкой на тренера нью-йоркской команды Жорди Фернандеса.