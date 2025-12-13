https://ria.ru/20251213/ataev-2061876853.html
Атаев стал двукратным чемпионом мира по боксу
Атаев стал двукратным чемпионом мира по боксу
Россиянин Шарабутдин Атаев завоевал золото чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае. РИА Новости Спорт, 13.12.2025
