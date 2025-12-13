Рейтинг@Mail.ru
Мирра Андреева признана теннисисткой года в России - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
19:33 13.12.2025 (обновлено: 21:56 13.12.2025)
https://ria.ru/20251213/andreeva-2061876632.html
Мирра Андреева признана теннисисткой года в России
Мирра Андреева признана теннисисткой года в России - РИА Новости Спорт, 13.12.2025
Мирра Андреева признана теннисисткой года в России
Девятая ракетка мира Мирра Андреева была признана лучшей теннисисткой 2025 года организаторами национальной теннисной премии "Русский кубок", сообщает... РИА Новости Спорт, 13.12.2025
2025-12-13T19:33:00+03:00
2025-12-13T21:56:00+03:00
теннис
спорт
мирра андреева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872044_0:38:1080:646_1920x0_80_0_0_b28b388d310b4828fb672188f0b587a4.jpg
/20251209/ao-2060730141.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/06/1950872044_85:0:996:683_1920x0_80_0_0_2536021d474dcad8825e1109861fa864.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мирра андреева
Теннис, Спорт, Мирра Андреева
Мирра Андреева признана теннисисткой года в России

Мирра Андреева признана теннисисткой года на премии "Русский кубок"

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Девятая ракетка мира Мирра Андреева была признана лучшей теннисисткой 2025 года организаторами национальной теннисной премии "Русский кубок", сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.
Церемония награждения традиционной теннисной премией "Русский кубок" проходит в субботу в московском кинотеатре "Художественный". Ведущими выступили первая российская победительница турнира Большого шлема Анастасия Мыскина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.
Андреева в минувшем сезоне стала победительницей престижных турниров в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. Также Андреева дошла до четвертого круга на Australian Open и до третьего - на US Open. 18-летняя теннисистка закончила год на девятом месте в мировом рейтинге. В паре с Дианой Шнайдер Андреева стала победительницей крупного турнира в Майами, дошла до полуфинала "Ролан Гаррос" и четвертьфинала Открытого чемпионата США.
За серебряную медалистку Олимпиады 2024 года в парном разряде награду получил заслуженный тренер России Артем Дерепаско, воспитавший теннисистку. "Большое спасибо, что выбрали меня теннисисткой года. Очень приятно получить эту награду, потому что было проделано очень много сложной работы. Этот приз для меня - очень большой бонус. Хотелось бы присутствовать лично на этой премии, но за меня получит награду очень важный человек", - сказала Андреева, чье видеообращение было показано в зале.
В номинации "Золотой дуэт" премию получила Вероника Кудерметова. В минувшем сезоне она победила на Уимблдоне и итоговом турнире года - WTA Finals - в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. Также дуэт дошел до полуфинала Открытого чемпионата США. Тренер и муж Кудерметовой Сергей Демехин получил "Русский кубок" в номинации "Тренер года".
Командой года была признана сборная России по теннису, завоевавшая четыре золотые медали на Сурдлимпийских играх в Токио. Награды получили Дмитрий Долженков, Владислав Абрамов, Полина Смирнова и Анастасия Ласица. В номинации "Лучший теннисный кинопроект" награду получил документальный фильм "Вершина жизни капитана Тарпищева", который в нынешнем году стал лауреатом 43-го фестиваля спортивного кино и телевидения в Милане. Церемония вручения национальной теннисной премии "Русский кубок" проводится с 1994 года.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов
9 декабря, 09:22
 
ТеннисСпортМирра Андреева
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Россия 25
    Белоруссия
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Валенсия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    Брайтон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Челси
    Эвертон
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Барселона
    Осасуна
    2
    0
  • Футбол
    Завершен
    Парма
    Лацио
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мец
    ПСЖ
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Вулверхэмптон
    2
    1
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала