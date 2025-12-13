Мирра Андреева признана теннисисткой года в России

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Девятая ракетка мира Мирра Андреева была признана лучшей теннисисткой 2025 года организаторами национальной теннисной премии "Русский кубок", сообщает корреспондент РИА Новости с церемонии награждения.

Церемония награждения традиционной теннисной премией "Русский кубок" проходит в субботу в московском кинотеатре "Художественный". Ведущими выступили первая российская победительница турнира Большого шлема Анастасия Мыскина и олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин.

Андреева в минувшем сезоне стала победительницей престижных турниров в Дубае (ОАЭ) и Индиан-Уэллсе (США). Лучшим результатом россиянки на турнирах Большого шлема стал выход в четвертьфинал на Открытом чемпионате Франции и Уимблдоне. Также Андреева дошла до четвертого круга на Australian Open и до третьего - на US Open. 18-летняя теннисистка закончила год на девятом месте в мировом рейтинге. В паре с Дианой Шнайдер Андреева стала победительницей крупного турнира в Майами, дошла до полуфинала "Ролан Гаррос" и четвертьфинала Открытого чемпионата США.

За серебряную медалистку Олимпиады 2024 года в парном разряде награду получил заслуженный тренер России Артем Дерепаско, воспитавший теннисистку. "Большое спасибо, что выбрали меня теннисисткой года. Очень приятно получить эту награду, потому что было проделано очень много сложной работы. Этот приз для меня - очень большой бонус. Хотелось бы присутствовать лично на этой премии, но за меня получит награду очень важный человек", - сказала Андреева, чье видеообращение было показано в зале.

В номинации "Золотой дуэт" премию получила Вероника Кудерметова. В минувшем сезоне она победила на Уимблдоне и итоговом турнире года - WTA Finals - в паре с бельгийкой Элизе Мертенс. Также дуэт дошел до полуфинала Открытого чемпионата США. Тренер и муж Кудерметовой Сергей Демехин получил "Русский кубок" в номинации "Тренер года".