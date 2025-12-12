Рейтинг@Mail.ru
Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Биатлон
 
17:38 12.12.2025
Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Француженка Лу Жанмонно стала победительницей женского спринта на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону

Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене

© Соцсети Федерации биатлона ФранцииЛу Жанмонно
Лу Жанмонно - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Соцсети Федерации биатлона Франции
Лу Жанмонно. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Француженка Лу Жанмонно стала победительницей женского спринта на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия).
Победительница преодолела дистанцию 7,5 км за 19 минут 59,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Второй стала представительница Норвегии Марен Киркейде (+15,3 секунды; 1 промах). Третье место заняла шведка Анна Магнуссон (+16,1; 0 промахов).
Магнуссон возглавила женский зачет Кубка мира. Прошедшая гонка стала первой для француженки Жюльи Симон после месячной дисквалификации, полученной после того, как она была осуждена за кражу.
Этап в Хохфильцене завершится 14 декабря.
Международный союз биатлонистов (IBU) в 2022 году отстранил российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.
Биатлонист - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Итальянский биатлонист стал победителем спринта на втором этапе Кубка мира
