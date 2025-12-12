https://ria.ru/20251212/zhanmonno-2061724846.html
Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону
Француженка Лу Жанмонно стала победительницей женского спринта на втором этапе Кубка мира по биатлону в Хохфильцене (Австрия). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
