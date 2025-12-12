Рейтинг@Mail.ru
Петру Яну подарили Mercedes за победу над Двалишвили
Октагон UFC
Единоборства
 
20:45 12.12.2025 (обновлено: 21:12 12.12.2025)
Петру Яну подарили Mercedes за победу над Двалишвили
Петру Яну подарили Mercedes за победу над Двалишвили - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Петру Яну подарили Mercedes за победу над Двалишвили
Российский предприниматель Игорь Алтушкин подарил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Петру Яну автомобиль Mercedes-AMG G63, сообщается в... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Петру Яну подарили Mercedes за победу над Двалишвили

Чемпион UFC Петр Ян получил в подарок Mercedes за победу над Двалишвили

© Официальный Telegram-канал UFC Петр Ян
Петр Ян - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Официальный Telegram-канал UFC
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский предприниматель Игорь Алтушкин подарил российскому бойцу смешанных единоборств (ММА) Петру Яну автомобиль Mercedes-AMG G63, сообщается в Telegram-канале промоушена RCC.
В пятницу в Екатеринбурге прошло чествование Яна и чемпиона Karate Combat Ильяса Хамзина. В ней приняли участие губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и основатель Русской медной компании Алтушкин.
В воскресенье Ян победил в реванше единогласным решением судей грузинского бойца Мераба Двалишвили и вновь стал чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшей весовой категории. Поединок прошел в Лас-Вегасе на турнире UFC 323.
Яну 32 года, на его счету 20 побед и пять поражений в ММА. Первый раз Ян завоевал пояс чемпиона UFC в 2020 году, он утратил титул в 2021 году из-за дисквалификации за запрещенный удар в бою с американцем Алджамейном Стерлингом.
Петр Ян с чемпионским поясом UFC - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Снова чемпион UFC! Петр Ян побил хейтера России и вернул золото на родину
7 декабря, 09:30
 
Единоборства
 
