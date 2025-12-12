Невеста Касаткина по-прежнему ждет новую визу, сообщил адвокат

ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Невеста приговоренного в Париже к экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина Анна по-прежнему ожидает новую французскую визу, чтобы иметь шанс увидеться с ним, сообщил РИА Новости адвокат спортсмена Фредерик Бело.

"Да, она все еще ждет", - сообщил адвокат.

Невеста Касаткина была вынуждена покинуть Францию в августе из-за истечения возможного срока пребывания в стране.

Касаткина задержали и помесили под стражу 21 июня, но лишь в последние две недели ее пребывания Анне разрешили свидания с ним.

Как ранее сообщали РИА Новости в консульстве России в Париже, несмотря на обращения МИД к РФ к посольству Франции в Москве, французские власти отказались пойти навстречу и выдать девушке Шенгенскую или национальную визу с новым сроком действия.

Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.

Как сообщал агентству Бело, Касаткин решил не обжаловать это решение. Теперь оно ожидает рассмотрения премьер-министром и министром юстиции Франции.

После этого начнется формальная процедура экстрадиции, которая может растянуться на несколько месяцев. Спортсмен продолжает находиться в тюрьме Френ в парижском регионе.

Эта тюрьма является одной из самых старых во Франции. Там не хватает даже стульев и плохо работает отопление, отмечал Бело. По его словам, содержание в тюрьме негативно отразилось на спортивной форме Касаткина: он потерял несколько килограммов, до сих пор не имеет возможности заниматься на баскетбольной площадке и жалуется на недостаток белка в рационе.

Защита Касаткина трижды пыталась добиться его выхода на свободу под судебный контроль, однако суд отклонял ходатайства.

Как заявлял РИА Новости глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов, дело об экстрадиции российского баскетболиста Касаткина - "пример того, как французское правосудие стелется перед американским властями". Несмотря на отсутствие доказательств вины или причастности Касаткина к вменяемым ему преступлениям в американском ордере на экстрадицию, французский обвинитель проигнорировал все доводы защиты, отметил дипломат.

Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревают Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Как сообщало французское обвинение, хакерская сеть, о которой идет речь, в период с 2020 по 2022 годы якобы совершила атаки примерно на 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения США. О размере нанесенного ущерба не сообщалось.