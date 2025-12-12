Невеста Касаткина по-прежнему ждет новую визу, сообщил адвокат

ПАРИЖ, 12 дек – РИА Новости. Невеста приговоренного в Париже к экстрадиции в США российского баскетболиста Даниила Касаткина Анна по-прежнему ожидает новую французскую визу, чтобы иметь шанс увидеться с ним, сообщил РИА Новости адвокат спортсмена Фредерик Бело.
"Да, она все еще ждет", - сообщил адвокат.
Невеста Касаткина была вынуждена покинуть Францию в августе из-за истечения возможного срока пребывания в стране.
Касаткина задержали и помесили под стражу 21 июня, но лишь в последние две недели ее пребывания Анне разрешили свидания с ним.
Как ранее сообщали РИА Новости в консульстве России в Париже, несмотря на обращения МИД к РФ к посольству Франции в Москве, французские власти отказались пойти навстречу и выдать девушке Шенгенскую или национальную визу с новым сроком действия.
Суд Парижа 29 октября постановил удовлетворить запрос американских властей о выдаче спортсмена в США, где ему грозит до 25 лет по статьям о компьютерном мошенничестве.
Как сообщал агентству Бело, Касаткин решил не обжаловать это решение. Теперь оно ожидает рассмотрения премьер-министром и министром юстиции Франции.
После этого начнется формальная процедура экстрадиции, которая может растянуться на несколько месяцев. Спортсмен продолжает находиться в тюрьме Френ в парижском регионе.
Эта тюрьма является одной из самых старых во Франции. Там не хватает даже стульев и плохо работает отопление, отмечал Бело. По его словам, содержание в тюрьме негативно отразилось на спортивной форме Касаткина: он потерял несколько килограммов, до сих пор не имеет возможности заниматься на баскетбольной площадке и жалуется на недостаток белка в рационе.
Защита Касаткина трижды пыталась добиться его выхода на свободу под судебный контроль, однако суд отклонял ходатайства.
Как заявлял РИА Новости глава консульского отдела посольства РФ в Париже Алексей Попов, дело об экстрадиции российского баскетболиста Касаткина - "пример того, как французское правосудие стелется перед американским властями". Несмотря на отсутствие доказательств вины или причастности Касаткина к вменяемым ему преступлениям в американском ордере на экстрадицию, французский обвинитель проигнорировал все доводы защиты, отметил дипломат.
Касаткин был задержан в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль" 21 июня и с тех пор находится под стражей по подозрению в причастности к деятельности хакерской группировки. США подозревают Касаткина в причастности к киберпреступлениям, в частности в "сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества". Как сообщало французское обвинение, хакерская сеть, о которой идет речь, в период с 2020 по 2022 годы якобы совершила атаки примерно на 900 организаций, в том числе два федеральных учреждения США. О размере нанесенного ущерба не сообщалось.
Бело неоднократно заявлял, что Касаткин "купил подержанный компьютер", который мог быть "взломан" либо продан баскетболисту злоумышленниками, чтобы действовать "под прикрытием". По его словам, спортсмен не разбирается в компьютерной технике и сам стал жертвой киберпреступников. Адвокат подтвердил, что Касаткин готов к диалогу с властями в США, отвергает все обвинения в свой адрес и готов защищаться в суде.
