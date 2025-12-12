Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне

"Что касается норвежца Хедегарта, то спортсмены начинают задумываться об абсурдности происходящего. Особенно когда девять норвежцев занимают девять первых мест на этапе Кубка мира. Они понимают, что таким образом уничтожают лыжные гонки как вид спорта - скоро, кроме норвежцев, бегать будет некому. Поэтому и приходит осознание, что их медали становятся неликвидными и со временем у них на родине будут спрашивать: "А с кем вы вообще соревновались?" Отсюда и размышления об абсурдности отстранения россиян и белорусов. Все со временем вернется на круги своя", - добавил собеседник агентства.