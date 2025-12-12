https://ria.ru/20251212/vasilev-2061653711.html
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал предвзятыми и неадекватными заявления шведа Себастьяна Самуэльссона о россиянах
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне
Васильев назвал заявления Самуэльссона о россиянах в биатлоне предвзятыми
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал предвзятыми и неадекватными заявления шведа Себастьяна Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне.
Самуэльссон
ранее заявил, что россиян в мировом биатлоне быть не должно.
"С Самуэльссоном уже давно все понятно: человеку бы стоило обратиться к психиатру - он никак не может угомониться. Он считает Россию
главным злодеем, но почему-то не высказывается в адрес американцев, которых неоднократно дисквалифицировали. Потому что их критиковать нельзя, а российских спортсменов - можно. Это говорит о его очевидной предвзятости и неадекватности", - заявил Васильев
.
Ранее норвежский лыжник Эйнар Хедегарт назвал очень милым российского коллегу Савелия Коростелева, с которым пересекся на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе
.
"Что касается норвежца Хедегарта, то спортсмены начинают задумываться об абсурдности происходящего. Особенно когда девять норвежцев занимают девять первых мест на этапе Кубка мира. Они понимают, что таким образом уничтожают лыжные гонки как вид спорта - скоро, кроме норвежцев, бегать будет некому. Поэтому и приходит осознание, что их медали становятся неликвидными и со временем у них на родине будут спрашивать: "А с кем вы вообще соревновались?" Отсюда и размышления об абсурдности отстранения россиян и белорусов. Все со временем вернется на круги своя", - добавил собеседник агентства.