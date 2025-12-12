Рейтинг@Mail.ru
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне
Биатлон
Биатлон
 
13:54 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/vasilev-2061653711.html
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне
Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал предвзятыми и неадекватными заявления шведа Себастьяна Самуэльссона о россиянах РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T13:54:00+03:00
2025-12-12T13:54:00+03:00
биатлон
спорт
россия
себастьян самуэльссон
дмитрий васильев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824062716_0:243:3027:1946_1920x0_80_0_0_2466fc0b6a47662b7e7bca918b1d6b52.jpg
/20251212/tihonov-2061652118.html
россия
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
спорт, россия, себастьян самуэльссон, дмитрий васильев
Биатлон, Спорт, Россия, Себастьян Самуэльссон, Дмитрий Васильев
Васильев прокомментировал слова Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне

Васильев назвал заявления Самуэльссона о россиянах в биатлоне предвзятыми

Дмитрий Васильев
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Дмитрий Васильев . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев в разговоре с РИА Новости назвал предвзятыми и неадекватными заявления шведа Себастьяна Самуэльссона о россиянах в мировом биатлоне.
Самуэльссон ранее заявил, что россиян в мировом биатлоне быть не должно.
"С Самуэльссоном уже давно все понятно: человеку бы стоило обратиться к психиатру - он никак не может угомониться. Он считает Россию главным злодеем, но почему-то не высказывается в адрес американцев, которых неоднократно дисквалифицировали. Потому что их критиковать нельзя, а российских спортсменов - можно. Это говорит о его очевидной предвзятости и неадекватности", - заявил Васильев.
Ранее норвежский лыжник Эйнар Хедегарт назвал очень милым российского коллегу Савелия Коростелева, с которым пересекся на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе.
"Что касается норвежца Хедегарта, то спортсмены начинают задумываться об абсурдности происходящего. Особенно когда девять норвежцев занимают девять первых мест на этапе Кубка мира. Они понимают, что таким образом уничтожают лыжные гонки как вид спорта - скоро, кроме норвежцев, бегать будет некому. Поэтому и приходит осознание, что их медали становятся неликвидными и со временем у них на родине будут спрашивать: "А с кем вы вообще соревновались?" Отсюда и размышления об абсурдности отстранения россиян и белорусов. Все со временем вернется на круги своя", - добавил собеседник агентства.
Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Тихонов призвал напомнить Самуэльссону о Невской битве
Вчера, 13:51
 
Биатлон Спорт Россия Себастьян Самуэльссон Дмитрий Васильев
 
