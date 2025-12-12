Рейтинг@Mail.ru
Чернышев: Валиева набирает форму семимильными шагами
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
22:16 12.12.2025
Чернышев: Валиева набирает форму семимильными шагами
Чернышев: Валиева набирает форму семимильными шагами - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Чернышев: Валиева набирает форму семимильными шагами
Пятикратный чемпион США в танцах на льду хореограф Петр Чернышев заявил, что рекордсменка мира по набранным баллам российская фигуристка Камила Валиева... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T22:16:00+03:00
2025-12-12T22:19:00+03:00
фигурное катание
спорт
сша
москва
камила валиева
петр чернышев
татьяна навка
спорт, сша, москва, камила валиева, петр чернышев, татьяна навка
Фигурное катание, Спорт, США, Москва, Камила Валиева, Петр Чернышев, Татьяна Навка
Чернышев: Валиева набирает форму семимильными шагами

Чернышев: Валиева семимильными шагами набирает форму на тренировках

Камила Валиева
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Андрей Симоненко
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Пятикратный чемпион США в танцах на льду хореограф Петр Чернышев заявил, что рекордсменка мира по набранным баллам российская фигуристка Камила Валиева "семимильными шагами" набирает форму на тренировках.
Ранее Валиева, продолжающая отбывать дисквалификацию за допинговое нарушение, возобновила тренировки в школе Татьяны Навки у тренера Светланы Соколовской. Фигуристка сможет вновь принимать участие в турнирах с 25 декабря. В пятницу Валиева выступила в шоу Навки "Щелкунчик", премьера которого в новом формате состоялась в Москве.
«
"Очень сложно оценить форму Камилы в рамках этого шоу, где присутствуют спецэффекты, сложный костюм, декорации, со шпагой она катается. На тренировках, я знаю, Камила семимильными шагами набирает обороты. В рамках этого шоу весь арсенал она, конечно, показать не может", - сказал Чернышев журналистам.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Соблазняла и покоряла: как прошел дебют Валиевой в самой взрослой роли
1 ноября, 23:00
 
Фигурное катаниеСпортСШАМоскваКамила ВалиеваПетр ЧернышевТатьяна Навка
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
