Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Премьера шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Щелкунчик" в новом формате Большого ледового театра состоялась в Москве, в нем выступила рекордсменка мира по набранным баллам российская фигуристка Камила Валиева, исполнив два тройных прыжка, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.