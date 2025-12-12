Рейтинг@Mail.ru
Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
21:17 12.12.2025 (обновлено: 22:03 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/valieva-2061765299.html
Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки
Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки
Премьера шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Щелкунчик" в новом формате Большого ледового театра состоялась в Москве, в нем выступила рекордсменка мира по... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T21:17:00+03:00
2025-12-12T22:03:00+03:00
фигурное катание
спорт
татьяна навка
камила валиева
евгения тарасова (фигурное катание)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061767339_73:83:1121:672_1920x0_80_0_0_439def28543400552800e616e4f07367.jpg
/20251128/valieva-2058491827.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061767339_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_fb4165f9ac4366cde38a552022b5d152.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, татьяна навка, камила валиева, евгения тарасова (фигурное катание)
Фигурное катание, Спорт, Татьяна Навка, Камила Валиева, Евгения Тарасова (фигурное катание)
Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки

Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки "Щелкунчик"

© РИА Новости / Андрей СимоненкоКамила Валиева исполняет роль Крысиной Королевы в шоу Татьяны Навки "Щелкунчик"
Камила Валиева исполняет роль Крысиной Королевы в шоу Татьяны Навки Щелкунчик - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Андрей Симоненко
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Премьера шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Щелкунчик" в новом формате Большого ледового театра состоялась в Москве, в нем выступила рекордсменка мира по набранным баллам российская фигуристка Камила Валиева, исполнив два тройных прыжка, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Премьера "Щелкунчика" в новом формате Большого ледового театра состоялась в пятницу на столичной "Навка Арене". В ролях Щелкунчика и Мари выступили серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, родителей Мари сыграли Татьяна Навка и Петр Чернышев, роль брата Мари Фрица исполнил Максим Ковтун.
Валиева выступила в роли Крысиной Королевы. В первом отделении фигуристка исполнила тулуп в три оборота, во втором - тройной флип и аксель в два с половиной оборота. Ранее Валиева, продолжающая отбывать дисквалификацию за допинговое нарушение, возобновила тренировки в школе Навки у тренера Светланы Соколовской. Фигуристка сможет вновь принимать участие в турнирах с 25 декабря.
Шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" будет проходить до 11 января.
Камила Валиева - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Валиевой нашли постановщика: кто будет менять гениальную фигуристку?
28 ноября, 20:10
 
Фигурное катаниеСпортТатьяна НавкаКамила ВалиеваЕвгения Тарасова (фигурное катание)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала