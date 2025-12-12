Валиева исполнила два тройных прыжка в шоу Навки

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Премьера шоу олимпийской чемпионки Татьяны Навки "Щелкунчик" в новом формате Большого ледового театра состоялась в Москве, в нем выступила рекордсменка мира по набранным баллам российская фигуристка Камила Валиева, исполнив два тройных прыжка, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.
Премьера "Щелкунчика" в новом формате Большого ледового театра состоялась в пятницу на столичной "Навка Арене". В ролях Щелкунчика и Мари выступили серебряные призеры Олимпийских игр 2022 года Евгения Тарасова и Владимир Морозов, родителей Мари сыграли Татьяна Навка и Петр Чернышев, роль брата Мари Фрица исполнил Максим Ковтун.
Валиева выступила в роли Крысиной Королевы. В первом отделении фигуристка исполнила тулуп в три оборота, во втором - тройной флип и аксель в два с половиной оборота. Ранее Валиева, продолжающая отбывать дисквалификацию за допинговое нарушение, возобновила тренировки в школе Навки у тренера Светланы Соколовской. Фигуристка сможет вновь принимать участие в турнирах с 25 декабря.
Шоу Татьяны Навки "Щелкунчик" будет проходить до 11 января.