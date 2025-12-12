Нокаут за 13 секунд изменил спорт! Десять лет назад все узнали о Макгрегоре

Ровно десять лет назад в Лас-Вегасе прошел 194-й номерной турнир Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), в главном событии которого ирландец Конор Макгрегор быстро нокаутировал бразильца Жозе Алдо и стал новым чемпионом промоушена в полулегкой весовой категории. РИА Новости Спорт ностальгирует по великому финишу, благодаря которому бойцовская индустрия получила самую большую звезду в своей истории.

Ни следа от былого величия

Конор Макгрегор давно стал именем-брендом. Это уже не просто экс-двойной чемпион UFC, опытный трештокер и участник грандиозных противостояний с боксером Флойдом Мэйуэзером - младшим и нашим Хабибом Нурмагомедовым — Конор вышел за рамки спортивной сферы и стал настоящим селебрити. Более того, боец ММА встречается с президентами и не так давно сам метил на пост ирландского лидера.

Но как там у него дела в смешанных единоборствах? Макгрегор напроигрывал в последних боях. Два досрочных проигрыша Дастину Порье с переломом лодыжки выбили Печально Известного из спорта на четыре с половиной года. Конор мог бы уже вернуться… Но секс-скандалы, проблемы с алкоголем и наркотиками вкупе с очевидным отсутствием мотивации приговорили наследие чемпиона. Пик пройден давно, и даже в случае возвращения ради выступления в Белом доме прежнего Макгрегора мы не увидим.

Кстати, на днях в ходе очередной перепалки в соцсетях Хабиб пригласил Макгрегора на лечение от наркозависимости в Дагестан:

« "По моим подсчетам, в моих реабилитационных центрах в Дагестане я вылечил 56 бывших наркоманов. Приезжай в Дагестан, Конор, здесь о тебе позаботятся. Насколько я понимаю, поездка в Мексику тебе не помогла".

© Соцсети бойца ММА Конор Макгрегор © Соцсети бойца ММА Конор Макгрегор

"Гвозди в крышку гроба"

Но тогда, в декабре 2015-го, Конор только прорывался на олимп. И это было похоже на спортивную сказку! Макгрегор много говорил. Грязно, порой переходя черту. Но слова он подтверждал делом — штамповка нокаутов привела его к заслуженному "титульнику". С первого раза подраться с Алдо не удастся: бразилец с боя снимется, а ирландец возьмет пояс временного чемпиона в поединке против американца Чеда Мендеса, подписавшего контракт на коротком уведомлении.

К счастью для мирового спорта, объединительный бой все же состоялся. Перед ним Макгрегор по максимуму включился в игры разума и путем оскорблений и постоянных издевок над чемпионом залез Жозе под кожу. Иначе объяснить то, как Алдо полетел в атаку в самом дебюте бойни, просто не получается... Но полетел, напоролся на жуткий удар с левой и рухнул на канвас. Потом пропустил несколько добивающих панчей (их Печально Известный назовет "гвоздями в крышку гроба") и перечеркнул предыдущие заслуги разгромным поражением за 13 (!) секунд. Абсолютное безумие в Городе грехов, абсолютный триумф нового флагмана UFC!

« "Никто не может выдержать этот удар левой, — скажет ирландец после боя. — Алдо силен и быстр, но точность бьет силу, а выверенное время бьет скорость, и это то, что вы увидели. Я сочувствую Жозе: он был феноменальным чемпионом и заслужил, чтобы это продлилось немного дольше. Но рано или поздно это произошло бы. Никакой мощи, просто точность. Никакой скорости, просто тайминг. Это фундаментальные принципы и все, что нужно".

Реванш? Никаких реваншей!

На Алдо не было лица. Бедного бразильца, шедшего на серии из 18 побед (ее боец со шрамом на лице наколачивал десятилетие), было искренне жаль, потому что такие поражения наносят глубочайшую рану. Залечить которую мог только реванш, о котором и заговорил Жозе сразу после UFC 194:

« "Я был расстроен и зол на себя из-за того, как именно все случилось. Все, что мы сделали при подготовке, все наработки стратегии рухнули. Однако это часть спорта. Вскоре после поединка мы поговорили с Уайтом, но я думаю, сейчас еще рано обсуждать реванш — слишком много эмоций. Конечно, я хочу провести второй бой, думаю, у меня есть на него право. Не потому, что я так говорю, — моя карьера говорит сама за себя. Не было психологических проблем, я не нервничал. Был таким же, как и всегда. На тренировках я все делал правильно и всем говорил, что был в лучшей форме. Я благодарен всем за позитивную энергию. В этот раз не вышло, но я уверен, что мы победим. Это спорт, и мы должны принять поражение, никто не может только побеждать. Это сделает нас гораздо сильнее. Не сомневайтесь, мы вернемся, и как чемпион я буду лучше".

Но, само собой, никакого реванша никто не организовал. UFC получил тьму новых опций для Конора, который затем провел дилогию с Нейтом Диасом (1-1) и, поднявшись в легкий вес, в Нью-Йорке нокаутировал Эдди Альвареса, став первым в истории UFC чемпионом в двух дивизионах. Зачем ему Алдо? Который, скажем прямо, по навыкам сильнее ирландца и победил бы "болтуна" в девяти из десяти встречах.

В общем, президент UFC Дэйна Уайт прославленному бразильцу отказал, а еще дал меткую характеристику лучшей версии Макгрегора:

« "Не стоит заблуждаться насчет Конора, называя его обыкновенным трештокером. Его психологическая атака соперника – лучшее, что я когда-либо видел. Никто не способен так быстро залезть в голову противнику. Он делает это очень умно и расчетливо. Макгрегор очень интересный парень. От наилегчайшего до тяжелого веса, все хотят драться с Конором. Для каждого из них это очень прибыльный бой".

© Getty Images / Sportsfile Конор Макгрегор © Getty Images / Sportsfile Конор Макгрегор

* * *

Самый быстрый финиш в титульном бою UFC отправил популярность Конора в космос. Макгрегор на старте карьеры побеждал и за три минуты, но финиш легенды за 13 секунд в главном промоушене мира — это и правда неописуемый уровень. За Печально Известным стали следить люди, далекие от смешанных единоборств, а значит, подскочила популярность у лиги и ММА в целом. Даже проигрывая Флойду и Хабибу, Конор приковывал колоссальное внимание, собирал рекордные продажи платных трансляций (PPV) и зарабатывал чеки с восемью нулями.

Теперь это далекое прошлое. Жаль, что с того момента к известности Макгрегора смог приблизиться лишь непобежденный Нурмагомедов. Однако и Хабиб уже как пять лет ушел из спорта — без ненавидящих друг друга соперников UFC лишился двух громадных активов. Возможно, со временем их заменят Ислам Махачев или Илия Топурия, Хамзат Чимаев или Алекс Перейра, но точно не затмят.