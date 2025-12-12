Рейтинг@Mail.ru
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках
Футбол
 
21:20 12.12.2025
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит Российскому футбольному союзу (РФС) 3,83 млн евро в рамках программы солидарных выплат клубам, не... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках

РФС получит от УЕФА 3,8 млн евро в качестве выплат за неучастие в еврокубках

© UEFAЛоготип УЕФА
Логотип УЕФА - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит Российскому футбольному союзу (РФС) 3,83 млн евро в рамках программы солидарных выплат клубам, не участвующим в общих этапах еврокубковых турниров, сообщается на сайте организации.
Сумма выплат зависит от положения в рейтинге УЕФА и формируется из двух компонентов: 70% определяется позицией страны в списке, 30% рассчитываются пропорционально доходам клуба, заработавшего больше остальных представителей этой ассоциации в еврокубках. Среди ассоциаций вне топ-5 больше всех получат нидерландцы - 6,25 млн евро. Страны первой пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) получат по 10 млн евро.
Средства подлежат перечислению национальной ассоциацией клубам высшего дивизиона, не участвующим в общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Выплаты должны распределяться в равных долях.
В клубном рейтинге ассоциаций сезона-2025/26 Россия занимает 30-е место. Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.
Женская сборная России по футболу - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Женская сборная России завершила год на 28-м месте в рейтинге ФИФА
11 декабря, 12:24
 
