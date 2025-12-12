https://ria.ru/20251212/uefa-2061765729.html
Стала известна сумма выплаты РФС от УЕФА за неучастие в еврокубках
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направит Российскому футбольному союзу (РФС) 3,83 млн евро в рамках программы солидарных выплат клубам, не участвующим в общих этапах еврокубковых турниров, сообщается на сайте организации.
Сумма выплат зависит от положения в рейтинге УЕФА и формируется из двух компонентов: 70% определяется позицией страны в списке, 30% рассчитываются пропорционально доходам клуба, заработавшего больше остальных представителей этой ассоциации в еврокубках. Среди ассоциаций вне топ-5 больше всех получат нидерландцы - 6,25 млн евро. Страны первой пятерки (Англия, Испания, Италия, Германия и Франция) получат по 10 млн евро.
Средства подлежат перечислению национальной ассоциацией клубам высшего дивизиона, не участвующим в общем этапе Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. Выплаты должны распределяться в равных долях.
В клубном рейтинге ассоциаций сезона-2025/26 Россия занимает 30-е место. Международная федерация футбола (ФИФА)
и УЕФА в феврале 2022 года опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия в международных соревнованиях из-за событий на Украине.