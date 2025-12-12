Рейтинг@Mail.ru
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
21:25 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/tsska-2061766217.html
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ
Московский ЦСКА разгромил "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T21:25:00+03:00
2025-12-12T21:25:00+03:00
баскетбол
спорт
москва
цска
самара
уралмаш
единая лига втб
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908269198_0:59:1280:779_1920x0_80_0_0_eda9925ea8275812fc19f64540bd44b8.jpg
/20251204/parma-2059893365.html
москва
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/08/1908269198_26:0:1163:853_1920x0_80_0_0_60b7fce3a009a63476b1ae802c0b8d7c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, москва, цска, самара, уралмаш, единая лига втб
Баскетбол, Спорт, Москва, ЦСКА, Самара, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Баскетболисты ЦСКА обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ со счетом 113:60

© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКАБаскетболисты и болельщики ЦСКА
Баскетболисты и болельщики ЦСКА - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба ПБК ЦСКА
Баскетболисты и болельщики ЦСКА. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Московский ЦСКА разгромил "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ.
Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 113:60 (31:19, 27:4, 38:22, 17:15). Самым результативным игроком матча стал баскетболист ЦСКА Мело Тримбл (24 очка). У "Самары" самым результативным стал Андрей Саврасов (14).
ЦСКА выиграл четвертый матч кряду и вышел в лидеры турнирной таблицы Единой лиги ВТБ, имея в своем активе 13 побед и два поражения. "Самара" продлила серию поражений с начала до 14 игр чемпионата и замыкает таблицу.
В следующем матче ЦСКА 17 декабря на выезде сыграет против екатеринбургского "Уралмаша", "Самара" в этот же день примет красноярский "Енисей".
Баскетболист Пармы в матче Единой лиги ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.12.2025
"Парма" обыграла "Нижний Новгород" в матче Единой лиги ВТБ
4 декабря, 20:12
 
БаскетболСпортМоскваЦСКАСамараУралмашЕдиная Лига ВТБ
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала