Баскетболисты ЦСКА разгромили "Самару" в матче Единой лиги ВТБ

Московский ЦСКА разгромил "Самару" в матче регулярного чемпионата баскетбольной Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Баскетболисты ЦСКА обыграли "Самару" в матче Единой лиги ВТБ со счетом 113:60