Биатлон
 
13:51 12.12.2025
Тихонов призвал напомнить Самуэльссону о Невской битве
Тихонов призвал напомнить Самуэльссону о Невской битве
Тихонов призвал напомнить шведу Самуэльссону о Невской битве

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов заявил РИА Новости, что слова шведского биатлониста Себастьяна Самуэльссона о россиянах заслуживают напоминания о Невской битве.
Ранее Самуэльссон заявил, что россиян в мировом биатлоне быть не должно.
"Напомните этому идиоту Самуэльссону о Невской битве. Россия и Советский союз никогда не нападали на шведов. Пусть спрячет язык и молчит", - сказал Тихонов.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований.
Олимпиада-2022. Лыжные гонки. Мужчины. Командный спринт - РИА Новости, 1920, 02.12.2025
Тихонов разоблачил норвежцев после допуска россиян
2 декабря, 19:14
 
Биатлон
 
