Йохауг стала очевидицей стрельбы с торговом центре

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Беременная четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках норвежка Тереза Йохауг рассказала, что находилась в торговом центре в Осло, когда там началась стрельба.

Инцидент произошел 8 декабря в торговом центре Storo Storsenter. 19-летний мужчина начал стрелять в потолок, позднее он был задержан полицией, никто не пострадал. Сама спортсменка, которая ранее объявила в соцсетях, что ждет второго ребенка, была в одном из магазинов.