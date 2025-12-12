Йохауг стала очевидицей стрельбы с торговом центре

Рейтинг@Mail.ru
17:06 12.12.2025 (обновлено: 22:10 12.12.2025)
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Беременная четырехкратная олимпийская чемпионка в лыжных гонках норвежка Тереза Йохауг рассказала, что находилась в торговом центре в Осло, когда там началась стрельба.
Инцидент произошел 8 декабря в торговом центре Storo Storsenter. 19-летний мужчина начал стрелять в потолок, позднее он был задержан полицией, никто не пострадал. Сама спортсменка, которая ранее объявила в соцсетях, что ждет второго ребенка, была в одном из магазинов.
"Я припарковала машину и вошла. Внезапно наступил полный хаос: повсюду полицейские машины, люди ужасно нервничали. Я сидела там, чуть не плача, и была до смерти напугана. Это был полный хаос. Кто-то был достаточно любезен, чтобы проводить меня до машины, потому что я была в ужасе. Потом, когда ты уже сидишь дома, просто не понимаешь, как реагировать. Мне постоянно вспоминается инцидент в Утёйе (террористический акт в 2011 году, жертвами которого стали 77 человек - прим. ред.). Самые ужасные мысли, которые проносятся в голове", - приводит слова Йохауг Ski-Nordique со ссылкой на подкаст спортсменки Johaug et Gukild.
В феврале норвежская лыжница заявила, что не будет принимать участия в зимней Олимпиаде 2026 года в Италии, так как хочет еще детей. В апреле 2025 года стало известно, что Йохауг войдет в состав сборной Норвегии в следующем сезоне. Ранее она уже объявляла об уходе из спорта по окончании сезона‑2021/22, а в январе 2023 года сообщила о беременности. В мае того же года у нее родилась дочь. В августе 2024 года норвежка объявила о возобновлении карьеры, а в январе 2025-го Йохауг стала четырехкратной победительницей "Тур де Ски".
Марко Одерматт - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию
Вчера, 13:59
 
ОслоИталияТереза ЙохаугСпортЛыжные виды спорта
 
