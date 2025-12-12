Рейтинг@Mail.ru
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
20:43 12.12.2025
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
Девять российских спортсменов получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
спорт
бобслей
полина тюрина
ibsf
международный олимпийский комитет (мок)
скелетон
спорт, бобслей, полина тюрина, ibsf, международный олимпийский комитет (мок), скелетон
Спорт, Бобслей, Полина Тюрина, IBSF, Международный олимпийский комитет (МОК), Скелетон
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам

Скелетонист
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Девять российских спортсменов получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), сообщается на сайте организации.
Среди скелетонистов до соревнований допущены Виктория Феттель, Алена Фролова, Полина Князева, Даниил Романов, Владислав Семенов, Полина Тюрина и Еремей Зыков, также выступать на турнирах смогут две бобслеистки - Любовь Черных и София Степушкина.
Как сообщила Федерация бобслея России в Telegram-канале, организация ожидает информации по второй группе спортсменов, подавших документы на нейтральный статус.
Апелляционный трибунал IBSF 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК).
Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Сделал Большунова и прорвал изоляцию: кто такой Савелий Коростелев
Спорт Бобслей Полина Тюрина IBSF Международный олимпийский комитет (МОК) Скелетон
 
