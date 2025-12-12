https://ria.ru/20251212/status-2061759685.html
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
IBSF выдала первые нейтральные статусы российским спортсменам
Девять российских спортсменов получили нейтральный статус от Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF), сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
