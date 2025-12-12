Рейтинг@Mail.ru
17:21 12.12.2025
Васильев призвал на конгрессе МОК поставить точку в давлении на спорт
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что на ближайшем конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) необходимо РИА Новости Спорт, 12.12.2025
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев заявил РИА Новости, что на ближайшем конгрессе Международного олимпийского комитета (МОК) необходимо поставить точку в политическом давлении на спорт и исключить отстранение спортсменов по политическим причинам.
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
"После полного восстановления в правах наших спортсменов и руководителей спортивных федераций МОК обязан вынести на конгресс принципиальный вопрос: подобное не должно повториться никогда. Недопустимо отстранять спортсменов от соревнований по политическим причинам - на этом необходимо поставить точку", - сказал Васильев.
"Второй момент: действующие спортсмены не должны высказываться на политические темы. Это должно быть запрещено под угрозой дисквалификации. Спорт должен быть вне политики. Закончил карьеру - высказывайся свободно. Но пока ты спортсмен, ты обязан соблюдать требования Международного олимпийского комитета, поскольку являешься частью олимпийского движения", - добавил собеседник агентства.
Васильев также выступил против терапевтических исключений.
"Это моя принципиальная позиция: терапевтические исключения необходимо отменить. Если спортсмен болен, он должен сначала полностью восстановить здоровье и только потом, при наличии медицинских показаний, возвращаться в большой спорт. Любые исключения - это лазейка для мошенничества. Эти три вопроса должны быть вынесены на конгресс МОК после Олимпийских игр. Работу над ними нужно начинать уже сейчас, чтобы эти тезисы были утверждены на веки вечные", - сказал олимпийский чемпион.
