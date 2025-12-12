Васильев призвал на конгрессе МОК поставить точку в давлении на спорт

"Второй момент: действующие спортсмены не должны высказываться на политические темы. Это должно быть запрещено под угрозой дисквалификации. Спорт должен быть вне политики. Закончил карьеру - высказывайся свободно. Но пока ты спортсмен, ты обязан соблюдать требования Международного олимпийского комитета, поскольку являешься частью олимпийского движения", - добавил собеседник агентства.

"Это моя принципиальная позиция: терапевтические исключения необходимо отменить. Если спортсмен болен, он должен сначала полностью восстановить здоровье и только потом, при наличии медицинских показаний, возвращаться в большой спорт. Любые исключения - это лазейка для мошенничества. Эти три вопроса должны быть вынесены на конгресс МОК после Олимпийских игр. Работу над ними нужно начинать уже сейчас, чтобы эти тезисы были утверждены на веки вечные", - сказал олимпийский чемпион.