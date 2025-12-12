Россия постепенно пробивает стену на мировую арену, заявил Дегтярев

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта России Михаил Дегтярев, комментируя решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить отечественных атлетов до юношеских соревнований, заявил, что Россия постепенно пробивает стену на мировую арену.
В пятницу Дегтярев принимает участие в марафоне "Первые. Навыки для жизни", где ответил на вопросы детей из "Движения первых". Ранее стало известно, что FIVB приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой с января 2026 года.
«
"Только что мне прислали решение совета FIVB допустить всех юношей и девушек до всех международных соревнований. Это как снежный ком - мы пробиваем стену, пробиваем бреши и начинаем просачиваться. Это дается непросто", - заявил Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
