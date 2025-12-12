Рейтинг@Mail.ru
Россия постепенно пробивает стену на мировую арену, заявил Дегтярев
16:52 12.12.2025
Россия постепенно пробивает стену на мировую арену, заявил Дегтярев
Россия постепенно пробивает стену на мировую арену, заявил Дегтярев - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Россия постепенно пробивает стену на мировую арену, заявил Дегтярев
Министр спорта России Михаил Дегтярев, комментируя решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить отечественных атлетов до юношеских соревнований,... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T16:52:00+03:00
2025-12-12T16:52:00+03:00
спорт
россия
белоруссия
дакар (город)
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
международная федерация волейбола (fivb)
россия
белоруссия
дакар (город)
спорт, россия, белоруссия, дакар (город), михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), международная федерация волейбола (fivb)
Спорт, Россия, Белоруссия, Дакар (город), Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Международная федерация волейбола (FIVB)
Россия постепенно пробивает стену на мировую арену, заявил Дегтярев

Дегтярев: Россия пробивает стену и начинает просачиваться на мировую арену

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Михайлов. Министр спорта России Михаил Дегтярев, комментируя решение Международной федерации волейбола (FIVB) допустить отечественных атлетов до юношеских соревнований, заявил, что Россия постепенно пробивает стену на мировую арену.
В пятницу Дегтярев принимает участие в марафоне "Первые. Навыки для жизни", где ответил на вопросы детей из "Движения первых". Ранее стало известно, что FIVB приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой с января 2026 года.
«
"Только что мне прислали решение совета FIVB допустить всех юношей и девушек до всех международных соревнований. Это как снежный ком - мы пробиваем стену, пробиваем бреши и начинаем просачиваться. Это дается непросто", - заявил Дегтярев.
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
10 декабря, 14:17
 
Спорт
 
