Матчи чемпионата России по бенди начнутся с минуты молчания
01:54 12.12.2025
Матчи чемпионата России по бенди начнутся с минуты молчания
Субботние матчи 10-го тура чемпионата России по хоккею с мячом начнутся с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисе Скрыннике
спорт, водник, ска-нефтяник, борис скрынник, хоккей с мячом
Спорт, Водник, СКА-Нефтяник, Борис Скрынник, Хоккей с мячом
Матчи чемпионата России по бенди начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Субботние матчи 10-го тура чемпионата России по хоккею с мячом начнутся с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисе Скрыннике, сообщается в Telegram-канале ФХМР.
Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Он возглавлял ФХМР с 2009 года. В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял до октября 2022 года.
13 декабря пройдут шесть матчей 10-го тура: "СКА-Нефтяник" (Хабаровск) - "Кузбасс" (Кемерово), "Енисей" (Красноярск) - "Сибсельмаш" (Новосибирск), "Старт" (Нижний Новгород) - "Волга" (Ульяновск), "Саяны" (Абакан) - "Водник" (Архангельск), "СКА - Уральский трубник" (Первоуральск) - "Динамо" (Москва), "Динамо" (Казань) - "Родина" (Киров). После этого команды уйдут на перерыв до 24 декабря.
В бытность игроком уроженец Архангельска Скрынник выступал за местный "Водник", а также за сыктывкарский "Строитель". По окончании карьеры вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба.
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника
