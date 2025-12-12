Матчи чемпионата России по бенди начнутся с минуты молчания

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Субботние матчи 10-го тура чемпионата России по хоккею с мячом начнутся с минуты молчания в память о президенте Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борисе Скрыннике, сообщается в Telegram-канале ФХМР.

В бытность игроком уроженец Архангельска Скрынник выступал за местный "Водник", а также за сыктывкарский "Строитель". По окончании карьеры вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба.