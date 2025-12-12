https://ria.ru/20251212/samuelsson-2061571416.html
Олимпийский чемпион из Швеции заявил, что россиян в биатлоне быть не должно
Олимпийский чемпион из Швеции заявил, что россиян в биатлоне быть не должно - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Олимпийский чемпион из Швеции заявил, что россиян в биатлоне быть не должно
Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что россиян в мировом биатлоне быть не должно. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
биатлон
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
союз биатлонистов россии (сбр)
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон заявил, что россиян в мировом биатлоне быть не должно.
Российские и белорусские биатлонисты отстранены от выступлений на международных турнирах с 2022 года. Ранее IBU выпустил релиз, в котором исключил участие нейтральных атлетов в квалификации Олимпиады 2026 года в Италии. В среду Союз биатлонистов России (СБР) подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) по поводу недопуска спортсменов до международных соревнований. В декабре CAS признал неправомерным решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
"Я доверяю правилам IBU и не думаю, что мы окажемся в той же ситуации, что и в других видах спорта. Было бы очень странно видеть здесь русских с оружием. Существуют разные правила. У FIS - свои, у IBU - свои. Для меня предельно очевидно – русских в биатлоне быть не должно", – сказал олимпийский чемпион в эстафете в интервью SVT Sport.
Самуэльссона поддержала его коллега по сборной Швеции Эльвира Эберг. "Я абсолютно уверена, что IBU примет правильные решения. Они придерживаются четкой позиции, и я им доверяю", - сказала она.