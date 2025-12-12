Рейтинг@Mail.ru
Горнолыжницу Гизин дважды прооперировали после падения
13:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/operatsiya-2061654899.html
Горнолыжницу Гизин дважды прооперировали после падения
Горнолыжницу Гизин дважды прооперировали после падения - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Горнолыжницу Гизин дважды прооперировали после падения
Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин перенесла две операции на шейном отделе позвоночника и правом запястье после падения во время тренировки, сообщает Blick... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T13:59:00+03:00
2025-12-12T13:59:00+03:00
/20251211/khedegart-2061492715.html
2025
спорт, мишель гизин, лыжные виды спорта
Спорт, Мишель Гизин, Лыжные виды спорта
Горнолыжницу Гизин дважды прооперировали после падения

Двукратную олимпийскую чемпионку Гизин дважды прооперировали после падения

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин перенесла две операции на шейном отделе позвоночника и правом запястье после падения во время тренировки, сообщает Blick со ссылкой на слова тренера спортсменки.
Спортсменка получила травмы в результате падения во время тренировки по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице. Горнолыжница врезалась в ограждение, двигаясь со скоростью 110 километров в час. После инцидента Гизин была доставлена ​​вертолетом в местную больницу, но из-за сложности полученных травм ее перевели в Цюрих.
"Две операции на шейном отделе позвоночника и правом запястье прошли успешно. Я получил от нее голосовое сообщение, она выглядела очень позитивно. Она проанализировала ситуацию и пожелала команде всего наилучшего. В сложившихся обстоятельствах она чувствует себя хорошо. Операцию на колене еще не проводили, нужно пройти дальнейшие обследования. Она все еще находится в клинике Хирсланден в Цюрихе. Не могу сказать, как долго ей предстоит там быть", - рассказал тренер женской команды Беат Чуор.
Гизин 32 года, она становилась олимпийской чемпионкой в комбинации в 2018 и 2022 годах.
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями
© 2025 МИА «Россия сегодня»
