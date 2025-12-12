Горнолыжницу Гизин дважды прооперировали после падения

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Швейцарская горнолыжница Мишель Гизин перенесла две операции на шейном отделе позвоночника и правом запястье после падения во время тренировки, сообщает Blick со ссылкой на слова тренера спортсменки.
Спортсменка получила травмы в результате падения во время тренировки по скоростному спуску в швейцарском Санкт-Морице. Горнолыжница врезалась в ограждение, двигаясь со скоростью 110 километров в час. После инцидента Гизин была доставлена вертолетом в местную больницу, но из-за сложности полученных травм ее перевели в Цюрих.
"Две операции на шейном отделе позвоночника и правом запястье прошли успешно. Я получил от нее голосовое сообщение, она выглядела очень позитивно. Она проанализировала ситуацию и пожелала команде всего наилучшего. В сложившихся обстоятельствах она чувствует себя хорошо. Операцию на колене еще не проводили, нужно пройти дальнейшие обследования. Она все еще находится в клинике Хирсланден в Цюрихе. Не могу сказать, как долго ей предстоит там быть", - рассказал тренер женской команды Беат Чуор.
Гизин 32 года, она становилась олимпийской чемпионкой в комбинации в 2018 и 2022 годах.