Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию
Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту швейцарец Марко Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию со стороны одной из РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию в американском баре