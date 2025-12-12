Рейтинг@Mail.ru
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
13:59 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/odermatt-2061655024.html
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию
спорт, сша, айдахо, лыжные виды спорта
Спорт, США, Айдахо, Лыжные виды спорта
Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию

Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию в американском баре

© Фото : Сайт FISМарко Одерматт
Марко Одерматт - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Сайт FIS
Марко Одерматт. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Олимпийский чемпион и трехкратный чемпион мира по горнолыжному спорту швейцарец Марко Одерматт рассказал, что подвергся сексуальному насилию со стороны одной из своих поклонниц в американском баре.
"Женщина шлепнула меня по ягодицам. Представьте, какой бы скандал разразился, если бы все было наоборот. Ей это показалось смешным, мне - совсем нет", - рассказал 28-летний горнолыжник в интервью журналу Швейцарской лыжной федерации Snow Active.
Спортсмен уточнил, что инцидент произошел в баре в Сан-Вэлли (США, штат Айдахо). Женщина оправдала свои действия тем, что физический контакт был частью пари и она выиграла 5 тысяч долларов.
Двукратная олимпийская чемпионка по горнолыжному спорту Мишель Гизин - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Гизин доставили ​​в больницу после падения на тренировке
11 декабря, 17:02
 
СпортСШААйдахоЛыжные виды спорта
 
