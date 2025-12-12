Рейтинг@Mail.ru
Навка верит, что российские фигуристы выступят на ОИ-2030 в полном составе - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
22:50 12.12.2025 (обновлено: 22:56 12.12.2025)
Навка верит, что российские фигуристы выступят на ОИ-2030 в полном составе
Навка верит, что российские фигуристы выступят на ОИ-2030 в полном составе
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Андрей Симоненко. Олимпийская чемпионка в танцах на льду продюсер Татьяна Навка выразила уверенность в том, что на Олимпийских играх 2030 года российские фигуристы выступят в полном составе.
Фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник в сентябре выиграли квалификационный турнир в Пекине и отобрались на Олимпийские игры 2026 года, где они выступят в нейтральном статусе. Международный союз конькобежцев (ISU) не допустил до отбора на Игры российские спортивные пары и танцевальные дуэты.
«
"Мы все сочувствуем ребятам, к которым на пике их возможностей судьба так несправедливо распорядилась. Но мы верим в то, что через четыре года все это разрешится, мир восторжествует и наши ребята выступят на Олимпийских играх (в полном составе)", - сказала Навка журналистам.
