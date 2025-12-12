Минспорт ожидает, что ОКР восстановят в правах к марту 2026 года

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев ожидает, что Олимпийский комитет России (ОКР) в марте будет восстановлен в правах в Международном олимпийском комитете (МОК).
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
10 декабря, 12:13
"Наш олимпийский комитет до сих пор отстранен МОК. Большая юридическая проблема была. В детали погружаться смысла нет, но вообще я ожидаю, ближе к марту нас должны восстановить, уже после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта", - заявил Дегтярев на встрече с участниками "Движения первых" в рамках марафона "Первые. Навыки для жизни".
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.