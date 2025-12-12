Рейтинг@Mail.ru
Минспорт ожидает, что ОКР восстановят в правах к марту 2026 года - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:45 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/mok-2061707527.html
Минспорт ожидает, что ОКР восстановят в правах к марту 2026 года
Минспорт ожидает, что ОКР восстановят в правах к марту 2026 года - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Минспорт ожидает, что ОКР восстановят в правах к марту 2026 года
Министр спорта России Михаил Дегтярев ожидает, что Олимпийский комитет России (ОКР) в марте будет восстановлен в правах в Международном олимпийском комитете... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T16:45:00+03:00
2025-12-12T16:45:00+03:00
спорт
россия
михаил дегтярев
международный олимпийский комитет (мок)
олимпийский комитет россии (окр)
спортивный арбитражный суд (cas)
зимние олимпийские игры 2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059775016_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_21fd9c9c2b31c4a21035e2523361f600.jpg
/20251210/rabota-2061072189.html
/20251211/degtyarev--2061511294.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/04/2059775016_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5e1e9d54be8e22b37eddf506da62cdd0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, михаил дегтярев, международный олимпийский комитет (мок), олимпийский комитет россии (окр), спортивный арбитражный суд (cas), зимние олимпийские игры 2026
Спорт, Россия, Михаил Дегтярев, Международный олимпийский комитет (МОК), Олимпийский комитет России (ОКР), Спортивный арбитражный суд (CAS), Зимние Олимпийские игры 2026
Минспорт ожидает, что ОКР восстановят в правах к марту 2026 года

Дегтярев ожидает, что ОКР будет восстановлен в правах в МОК к марту 2026 года

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкОлимпийский комитет России
Олимпийский комитет России - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Олимпийский комитет России. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Министр спорта России Михаил Дегтярев ожидает, что Олимпийский комитет России (ОКР) в марте будет восстановлен в правах в Международном олимпийском комитете (МОК).
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
Здание Олимпийского комитета России - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Олимпийское собрание поставило оценку работе ОКР в 2025 году
10 декабря, 12:13
"Наш олимпийский комитет до сих пор отстранен МОК. Большая юридическая проблема была. В детали погружаться смысла нет, но вообще я ожидаю, ближе к марту нас должны восстановить, уже после или во время Игр в Милане. Для этого должен собраться весь исполком, все большие боссы мирового спорта", - заявил Дегтярев на встрече с участниками "Движения первых" в рамках марафона "Первые. Навыки для жизни".
Осенью 2023 года МОК отстранил ОКР из-за включения в состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. ОКР обратился в Спортивный арбитражный суд (CAS) с требованием отменить решение МОК и восстановить полноправное членство в организации. CAS 23 февраля 2024 года принял решение об отклонении апелляции, заявив, что исполком МОК "не нарушил принципов законности, равенства, прогнозирования или пропорциональности". ОКР заявил, что решение CAS об отклонении апелляции свидетельствует о "невиданных масштабах гражданской и спортивной дискриминации" в отношении россиян в преддверии Олимпийских игр в Париже. В 2024 году ОКР привел свой устав в соответствие с Олимпийской хартией.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Дегтярев поблагодарил МОК за восстановление принципов Олимпийской хартии
11 декабря, 19:45
 
СпортРоссияМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)Олимпийский комитет России (ОКР)Спортивный арбитражный суд (CAS)Зимние Олимпийские игры 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала