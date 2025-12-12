Рейтинг@Mail.ru
Новый легкоатлетический манеж открылся на Сахалине - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:54 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/manezh-2061653440.html
Новый легкоатлетический манеж открылся на Сахалине
Новый легкоатлетический манеж открылся на Сахалине - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Новый легкоатлетический манеж открылся на Сахалине
Официальное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Южно-Сахалинске, на мероприятии присутствовали председатель Всероссийской федерации легкой атлетики, РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T13:54:00+03:00
2025-12-12T13:54:00+03:00
южно-сахалинск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061649652_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e608c866112098c057e438041f9e8699.jpg
южно-сахалинск
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061649652_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_eb85f6661f4a389247f1bbe978e4e8a4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
южно-сахалинск
Южно-Сахалинск
Новый легкоатлетический манеж открылся на Сахалине

В Южно-Сахалинске состоялось открытие легкоатлетического манежа

© Фото предоставлено пресс-службой ПСБОфициальное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Южно-Сахалинске
Официальное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Южно-Сахалинске - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото предоставлено пресс-службой ПСБ
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Официальное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Южно-Сахалинске, на мероприятии присутствовали председатель Всероссийской федерации легкой атлетики, глава банка ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба банка.
Проектирование и строительство манежа было реализовано в соответствии со стандартами и нормами, установленными ВФЛА. Новый спорткомплекс укомплектован необходимым оборудованием как для проведения тренировок, так и для соревнований. В нем обустроены шесть круговых беговых дорожек длиной 200 метров каждая, восемь прямых дорожек длиной 60 метров и две – по 100 метров. Предусмотрены зоны для толкания ядра, метания копья, а также для прыжков в длину и высоту.
В дни соревнований в манеже смогут разместиться до 400 болельщиков. Универсальность объекта позволяет использовать его не только для спортивных, но и культурных мероприятий. Кроме того, в самом здании манежа созданы условия для комфортного пребывания спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями. Также в манеже планируют проводить уроки физкультуры для школьников Южно-Сахалинска и близлежащих районов.
На прилегающей к манежу территории планируется оборудовать спортивную площадку с тренажерами и зонами для баскетбола и волейбола. Для детей будут предусмотрены развлекательные зоны, а для подростков – велосипедные и самокатные дорожки. Также в планах – создание сквера с озеленением и удобными скамейками для отдыха. А совсем скоро возле манежа зальют каток и установят новогоднюю ель.
«
"Открытие манежа – важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию современной легкоатлетической инфраструктуры в регионах. Этот объект должен стать центром притяжения для спортсменов-любителей, площадкой для подготовки резерва и местом проведениях крупнейших соревнований по легкой атлетике. Мы рассчитываем, что манеж станет одной из опорных точек для развития нашего вида спорта на Дальнем Востоке", – отметил Фрадков.
Как сообщил губернатор региона, новый манеж позволит сахалинцам заниматься легкой атлетикой круглый год.
"Здесь смогут тренироваться и опытные спортсмены, и юные таланты, которые в будущем будут представлять наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Для нас важно и то, что спорткомплекс будет открыт для школьных уроков физкультуры, оздоровительных программ и массовых спортивных мероприятий. Мы делаем все для того, чтобы физическая активность стала нормой для каждого жителя Сахалинской области", – пояснил Лимаренко, его слова приводятся на официальном сайте правительства области.
ВФЛА реализует масштабную программу развития спортивной инфраструктуры в рамках федеральных и региональных проектов и выступает экспертным партнером при создании легкоатлетических манежей в регионах по всей России, обеспечивая соответствие объектов международным стандартам.
 
Южно-Сахалинск
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала