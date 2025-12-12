Новый легкоатлетический манеж открылся на Сахалине

МОСКВА, 12 дек – РИА Новости. Официальное открытие легкоатлетического манежа состоялось в Южно-Сахалинске, на мероприятии присутствовали председатель Всероссийской федерации легкой атлетики, глава банка ПСБ Петр Фрадков и губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщает пресс-служба банка.

Проектирование и строительство манежа было реализовано в соответствии со стандартами и нормами, установленными ВФЛА. Новый спорткомплекс укомплектован необходимым оборудованием как для проведения тренировок, так и для соревнований. В нем обустроены шесть круговых беговых дорожек длиной 200 метров каждая, восемь прямых дорожек длиной 60 метров и две – по 100 метров. Предусмотрены зоны для толкания ядра, метания копья, а также для прыжков в длину и высоту.

В дни соревнований в манеже смогут разместиться до 400 болельщиков. Универсальность объекта позволяет использовать его не только для спортивных, но и культурных мероприятий. Кроме того, в самом здании манежа созданы условия для комфортного пребывания спортсменов и зрителей с ограниченными возможностями. Также в манеже планируют проводить уроки физкультуры для школьников Южно-Сахалинска и близлежащих районов.

На прилегающей к манежу территории планируется оборудовать спортивную площадку с тренажерами и зонами для баскетбола и волейбола. Для детей будут предусмотрены развлекательные зоны, а для подростков – велосипедные и самокатные дорожки. Также в планах – создание сквера с озеленением и удобными скамейками для отдыха. А совсем скоро возле манежа зальют каток и установят новогоднюю ель.

« "Открытие манежа – важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию современной легкоатлетической инфраструктуры в регионах. Этот объект должен стать центром притяжения для спортсменов-любителей, площадкой для подготовки резерва и местом проведениях крупнейших соревнований по легкой атлетике. Мы рассчитываем, что манеж станет одной из опорных точек для развития нашего вида спорта на Дальнем Востоке", – отметил Фрадков.

Как сообщил губернатор региона, новый манеж позволит сахалинцам заниматься легкой атлетикой круглый год.

"Здесь смогут тренироваться и опытные спортсмены, и юные таланты, которые в будущем будут представлять наш регион на всероссийских и международных соревнованиях. Для нас важно и то, что спорткомплекс будет открыт для школьных уроков физкультуры, оздоровительных программ и массовых спортивных мероприятий. Мы делаем все для того, чтобы физическая активность стала нормой для каждого жителя Сахалинской области", – пояснил Лимаренко, его слова приводятся на официальном сайте правительства области.