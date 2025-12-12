Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор женится на Ди Девлин, которая родила ему четвертых детей, сообщает GB News.

Церемония бракосочетания пройдет в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в пятницу, 12 декабря, в Ватикане . 37-летний Макгрегор и 38-летняя Девлин имеют четырех общих детей. Их отношения длятся с 2008 года, Макгрегор сделал предложение Девлин в августе 2020-го.

По информации издания, высокопоставленные лица в Ватикане в частном порядке выразили обеспокоенность уместностью предоставления церкви для церемонии Макгрегора из-за недавних скандалов, связанных с бойцом.

Ранее СМИ сообщали, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины в мужском туалете домашней арены "Майами Хит" после четвертого матча финальной серии НБА против "Денвер Наггетс" 9 июня 2023 года. Как утверждала адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал женщину и принудил к близости, однако она смогла отбиться от пристававшего к ней ирландца и сбежала. Прокуратура штата Флорида в октябре 2023 года отказалась выдвигать обвинения в предполагаемом нападении. В декабре агентство Франс Пресс сообщило, что иск был отозван.

В другом деле о сексуальном насилии, рассмотренном Высоким судом Ирландии в 2024 году, Макгрегор был признан виновным. Его обязали выплатить около 250 тысяч долларов компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года.