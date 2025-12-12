Рейтинг@Mail.ru
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Октагон UFC - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Единоборства
 
20:28 12.12.2025 (обновлено: 21:08 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/makgregor-2061758607.html
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор женится на Ди Девлин, которая родила ему четвертых детей,... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T20:28:00+03:00
2025-12-12T21:08:00+03:00
единоборства
ufc
конор макгрегор
ватикан
спорт
вокруг спорта
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955329243_0:45:1081:653_1920x0_80_0_0_422d8de751b7751ccbe40f1ec39c35da.jpg
/20251212/ufc-2051428548.html
/20251127/khabib--2057895151.html
ватикан
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955329243_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_7c52e25003a5c672c08063b242d6c96e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
ufc, конор макгрегор, ватикан, спорт, вокруг спорта, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Ватикан, Спорт, Вокруг спорта, Смешанные боевые искусства (ММА)
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ

GB News: Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей

© Соцсети бойца ММАКонор Макгрегор
Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Соцсети бойца ММА
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор женится на Ди Девлин, которая родила ему четвертых детей, сообщает GB News.
Церемония бракосочетания пройдет в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в пятницу, 12 декабря, в Ватикане. 37-летний Макгрегор и 38-летняя Девлин имеют четырех общих детей. Их отношения длятся с 2008 года, Макгрегор сделал предложение Девлин в августе 2020-го.
По информации издания, высокопоставленные лица в Ватикане в частном порядке выразили обеспокоенность уместностью предоставления церкви для церемонии Макгрегора из-за недавних скандалов, связанных с бойцом.
Конор Макгрегор в бою против Жозе Алду - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Нокаут за 13 секунд изменил спорт! Десять лет назад все узнали о Макгрегоре
Вчера, 08:00
Ранее СМИ сообщали, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины в мужском туалете домашней арены "Майами Хит" после четвертого матча финальной серии НБА против "Денвер Наггетс" 9 июня 2023 года. Как утверждала адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал женщину и принудил к близости, однако она смогла отбиться от пристававшего к ней ирландца и сбежала. Прокуратура штата Флорида в октябре 2023 года отказалась выдвигать обвинения в предполагаемом нападении. В декабре агентство Франс Пресс сообщило, что иск был отозван.
В другом деле о сексуальном насилии, рассмотренном Высоким судом Ирландии в 2024 году, Макгрегор был признан виновным. Его обязали выплатить около 250 тысяч долларов компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года.
Макгрегор в июле 2021 года получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье на турнире UFC 264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.
Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор - РИА Новости, 1920, 27.11.2025
"Я вылечил 56 наркоманов": Хабиб пригласил Макгрегора в Дагестан
27 ноября, 06:30
 
ЕдиноборстваUFCКонор МакгрегорВатиканСпортВокруг спортаСмешанные боевые искусства (ММА)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала