https://ria.ru/20251212/makgregor-2061758607.html
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор женится на Ди Девлин, которая родила ему четвертых детей,... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T20:28:00+03:00
2025-12-12T20:28:00+03:00
2025-12-12T21:08:00+03:00
единоборства
ufc
конор макгрегор
ватикан
спорт
вокруг спорта
смешанные боевые искусства (мма)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955329243_0:45:1081:653_1920x0_80_0_0_422d8de751b7751ccbe40f1ec39c35da.jpg
/20251212/ufc-2051428548.html
/20251127/khabib--2057895151.html
ватикан
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/19/1955329243_0:0:1081:810_1920x0_80_0_0_7c52e25003a5c672c08063b242d6c96e.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ufc, конор макгрегор, ватикан, спорт, вокруг спорта, смешанные боевые искусства (мма)
Единоборства, UFC, Конор Макгрегор, Ватикан, Спорт, Вокруг спорта, Смешанные боевые искусства (ММА)
Макгрегор женится в Ватикане на матери своих детей, пишут СМИ
GB News: Макгрегор женится в Ватикане на матери четырех своих детей
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор женится на Ди Девлин, которая родила ему четвертых детей, сообщает GB News.
Церемония бракосочетания пройдет в церкви Санто-Стефано-дельи-Абиссини в пятницу, 12 декабря, в Ватикане
. 37-летний Макгрегор
и 38-летняя Девлин имеют четырех общих детей. Их отношения длятся с 2008 года, Макгрегор сделал предложение Девлин в августе 2020-го.
По информации издания, высокопоставленные лица в Ватикане в частном порядке выразили обеспокоенность уместностью предоставления церкви для церемонии Макгрегора из-за недавних скандалов, связанных с бойцом.
Ранее СМИ сообщали, что Макгрегор обвиняется в изнасиловании 49-летней женщины в мужском туалете домашней арены "Майами Хит" после четвертого матча финальной серии НБА против "Денвер Наггетс" 9 июня 2023 года. Как утверждала адвокат Ариэль Митчелл, боец поцеловал женщину и принудил к близости, однако она смогла отбиться от пристававшего к ней ирландца и сбежала. Прокуратура штата Флорида в октябре 2023 года отказалась выдвигать обвинения в предполагаемом нападении. В декабре агентство Франс Пресс сообщило, что иск был отозван.
В другом деле о сексуальном насилии, рассмотренном Высоким судом Ирландии в 2024 году, Макгрегор был признан виновным. Его обязали выплатить около 250 тысяч долларов компенсации женщине, обвинившей его в изнасиловании, произошедшем 9 декабря 2018 года.
Макгрегор в июле 2021 года получил перелом ноги в поединке против американца Дастина Порье
на турнире UFC
264 и с тех пор не провел ни одного боя. В его активе 22 победы при 6 поражениях в ММА, ранее он владел чемпионскими поясами UFC в легком и полулегком дивизионах.