13:16 12.12.2025
Сальтведт рассказал, как норвежские лыжники встретят россиян на Кубке мира
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости, Зарина Халимхонова. Обозреватель норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт заявил РИА Новости, что норвежские лыжники с уважением встретят российских спортсменов на этапе Кубка мира в Давосе.
В среду Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой на получение индивидуального нейтрального статуса. Этап Кубка мира пройдет 12-14 декабря.
"Абсолютно уверен, что два российских спортсмена будут встречены с уважением со стороны норвежских соперников. Гарантирую, что со стороны норвежцев не будет никаких выпадов или провокаций. Все понимают, что они не виноваты в ситуации, из-за которой возникла вся эта неприязнь к российским спортсменам", - сказал Сальтведт.
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями
11 декабря, 18:27
 
