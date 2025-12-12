https://ria.ru/20251212/kremlev-2061571294.html
Кремлев высказался о рекомендации МОК допустить Россию к юношеским турнирам
ДУБАЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) не было выбора, кроме как отменить предыдущее решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
«
"МОК существует для того, чтобы защищать интересы спортсменов, что подразумевает возможность представлять свою страну под своим флагом и гимном, а не ограничивать их. Для спортсменов гимн и флаг - их сердце и душа, ради этого они едут на международные соревнования. На пьедестале всегда должны стоять спортсмены, а не политика. У них не было другого выбора, кроме как отменить свое глупое предыдущее решение", - сказал Кремлев.
"IBA показывает, как спорт может оставаться вне политики. Всем международным спортивным организациям стоит взять пример", - добавил он.