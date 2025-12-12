Рейтинг@Mail.ru
Кремлев высказался о рекомендации МОК допустить Россию к юношеским турнирам - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
08:13 12.12.2025
Кремлев высказался о рекомендации МОК допустить Россию к юношеским турнирам
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) не было выбора, кроме как отменить... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
спорт
умар кремлев
международный олимпийский комитет (мок)
iba
спорт, умар кремлев, международный олимпийский комитет (мок), iba
Спорт, Умар Кремлев, Международный олимпийский комитет (МОК), IBA
ДУБАЙ, 12 дек - РИА Новости. Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев заявил, что у Международного олимпийского комитета (МОК) не было выбора, кроме как отменить предыдущее решение об отстранении российских спортсменов от международных соревнований.
В четверг Олимпийский саммит поддержал рекомендацию исполкома МОК международным федерациям снять ограничения на участие молодых спортсменов из России в соревнованиях, включая командные дисциплины.
"МОК существует для того, чтобы защищать интересы спортсменов, что подразумевает возможность представлять свою страну под своим флагом и гимном, а не ограничивать их. Для спортсменов гимн и флаг - их сердце и душа, ради этого они едут на международные соревнования. На пьедестале всегда должны стоять спортсмены, а не политика. У них не было другого выбора, кроме как отменить свое глупое предыдущее решение", - сказал Кремлев.
"IBA показывает, как спорт может оставаться вне политики. Всем международным спортивным организациям стоит взять пример", - добавил он.
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
СпортУмар КремлевМеждународный олимпийский комитет (МОК)IBA
 
