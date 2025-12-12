Сделал Большунова и прорвал изоляцию: кто такой Савелий Коростелев

В эту субботу Савелий Коростелев выйдет на старт этапа Кубка мира в Давосе и станет первым с 2022 года российским лыжником, вернувшимся на международную трассу. В этот момент он перестает быть просто лидером российского сезона и превращается в одну из главных надежд страны на Олимпиаде. РИА Новости Спорт рассказывает, почему главную роль в наших лыжах играет этот дерзкий парень, а не трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов.

Просил прощения у самого себя

Когда Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) в очередной раз объявила, что российские спортсмены не будут допущены к международным соревнованиям — даже в нейтральном статусе, казалось все кончено и шансы поехать на Олимпиаду пропали. Коростелев после этого выложил детскую фотографию и подписал ее коротко: "Извини, маленький Савелий. Дело не в спорте, а в политике".

© Фото : Соцсети Савелия Коростелева Савелий Коростелев в детстве © Фото : Соцсети Савелия Коростелева Савелий Коростелев в детстве

Но история Коростелева с международными стартами началась раньше — и резко оборвалась почти сразу. В феврале 2022 года он впервые приехал на турнир мирового уровня — юниорский чемпионат мира в Норвегии. Это был его первый по-настоящему серьезный старт, пусть и в юниорском статусе, и он сразу стал победным: Коростелев выиграл гонку и вышел на награждение под флагом и с гимном России. Фактически Савелий стал последним российским лыжником, который стоял на международном пьедестале с национальной символикой.

Уже на следующий день все изменилось. Спортсмены, завоевавшие медали позже, поднимались на пьедестал под нейтральным флагом — решение об отстранении российских лыжников было принято прямо по ходу турнира. Коростелев оказался среди тех, кого лишили международных стартов в тот самый момент, когда его карьера только начиналась.

Прошло почти три года — и именно он теперь стал первым российским лыжником, возвращающимся на международную арену. Без флага, без гимна, в нейтральном статусе. Контраст предельно жесткий: последний с флагом — и первый без него.

К этому моменту он оказался готов. Когда Спортивный арбитражный суд признал неправомерным решение FIS и предложил россиянам подавать индивидуальные заявки, Коростелев сразу уехал в Европу — без гарантий и обещаний. Старший тренер сборной Егор Сорин объяснял это просто: если главные старты проходят в горах, значит, и готовиться нужно там же.

Индивидуальную проверку на нейтральный статус Савелий прошел без формальных претензий. Допуск он получил одним из первых — и почти сразу оказался в Давосе, где ему предстояло дебютировать на этапе Кубка мира. На тренировках его поздравляли иностранные спортсмены, а тон общения оказался спокойным и рабочим. С Коростелевым без пафоса поздоровался звезда мировых лыж Йоханнес Клебо, россиянин получил несколько теплых слов от соперников и просто продолжил готовиться к старту.

Так Коростелев подошел к точке, в которой ожидание наконец сменилось действием. Он не стал символом протеста и не превратил свое возвращение в жест. Он просто снова выходит на международную лыжню — уже в другом статусе, в другом мире и с гораздо большим багажом, чем тогда, в феврале 2022-го.

Почему его шансы на Олимпиаду реальны

Именно он в прошлом сезоне взял общий зачет Кубка страны, а в нынешнем снова оказался среди лидеров. Коростелев регулярно обыгрывал сильнейших, в том числе Большунова , и делал это не эпизодически. Символичным стал последний масс-старт в Тюмени, где Савелий опередил Большунова на финише на одну десятую секунды, то есть на полстопы.

Контекст здесь понятен. Большунов, как и большинство других российских лыжников, к международным стартам в ближайшее время допущен не будет — прежде всего из-за контрактов с силовыми структурами или других ограничений для нейтрального статуса. Реалистичный сценарий на Олимпиаду-2026 сегодня предполагает максимум одного российского представителя в мужских лыжных гонках. И именно Коростелев сейчас выглядит самым вероятным и, по сути, безальтернативным кандидатом.

Подготовка к Олимпиаде у него началась задолго до получения нейтрального статуса — иногда и за его собственный счет. За последние полтора года Коростелев провел порядка 120–130 дней на высоте.

« "Когда нужно самому платить за сборы — делаю это. Это инвестирование в себя. У меня была понятная цель: подготовиться к Играм-2026 и быть там конкурентоспособным", — объяснял он в интервью "Спортсу".

Решение было осознанным: Игры-2026 пройдут на высоте около тысячи метров, и адаптация к таким условиям требует времени.

Он заранее решил и все формальные вопросы — в том числе с шенгенской визой, не оставляя этот момент на последний день.

Его олимпийские перспективы сегодня выглядят не как аванс и не как надежда "на всякий случай". При ограниченном допуске, высокой конкуренции и жестких сроках Савелий Коростелев оказывается тем спортсменом, который сделал все возможное, чтобы этот шанс превратился в реальный старт.

Откуда он взялся?

Савелий родился 30 ноября 2003 года в Перми — и это редкий случай, когда формулировка "вырос на лыжах" не является метафорой. Его семья — настоящая лыжная династия. Мама, Наталья Коростелева, — бронзовый призер Олимпиады в Ванкувере. Дядя, Николай Морилов , — тоже олимпийский призер. Отец, Павел Коростелев (Верещагин), прошел биатлон и лыжи и работал сервисером сборной. Бабушка и дедушка — тренеры. В этой семье лыжи не обсуждали — в них просто жили.

Наталья Коростелева вспоминала, что тренировалась до последнего дня беременности, а через месяц после родов снова вышла на трассу. Савелий в это время спал в коляске на лыжной базе. Его первый "детский сад" — сборы, его первые запахи — парафин и мороз.

Начало карьеры не было сказкой про вундеркинда. Он долго оставался "крепким, но безмедальным" — бегал стабильно, но без вспышек. Но постепенно набирал обороты, взрослел. К 2022 году стал одним из сильнейших юниоров мира и взял три медали на чемпионате мира до 20 лет: золото в классической разделке и эстафете, серебро в 30-километровом масс-старте.

Во взрослые лыжи Савелий входил уже в эпоху изоляции. Но внутри страны он быстро перестал быть "молодым перспективным". Победы на этапах Кубка России, подиумы чемпионата страны, второе место в общем зачете в сезоне-2023/2024 и победа в сезоне-2024/2025 — это не серия удачных гонок, а подтверждение системного уровня.

При этом Коростелев — абсолютный антиобраз старой лыжной школы. Он живой, ироничный и не боится выглядеть не "строго". Может выйти в образе Джокера, покрасить волосы в цвета флага Татарстана или устроить шуточную дуэль с Сергеем Ардашевым на протяжении всего сезона. Его называли "самым дерзким лыжником" — и это звучало скорее как знак качества, чем как упрек.

Он понимает, что спорт сегодня — это не только секундомер. Коростелев спокойно работает с медиа, ведет телеграм-канал, дает интервью без заученных формул и не исчезает после неудач. Он не закрывается, не уходит "в тень", а проживает все вместе с аудиторией — так, как это делает новое поколение спортсменов.

Отношения с Большуновым — отдельный показатель. Савелий уважает его статус, открыто называет лицом мировых лыж и одним из величайших. Но авторитета не боится. Он обыгрывает его на трассе и первым публично говорит о неприемлемых вещах, когда считает это нужным. Без истерик, без поклонов, без желания понравиться всем сразу.