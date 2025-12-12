https://ria.ru/20251212/klebo-2061758457.html
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт свободным стилем на этапе КМ в Давосе