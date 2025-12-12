Рейтинг@Mail.ru
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
20:27 12.12.2025
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира
Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Клебо и Вальнес выиграли командный спринт на этапе Кубка мира

Клебо и Вальнес выиграли командный спринт свободным стилем на этапе КМ в Давосе

© Фото : Пресс-служба FISЛыжник Йоханнес Клебо
Лыжник Йоханнес Клебо - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Фото : Пресс-служба FIS
Лыжник Йоханнес Клебо. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Норвежские лыжники Йоханнес Клебо и Эрик Вальнес одержали победу в командном спринте свободным стилем на третьем этапе Кубка мира, проходящем в швейцарском Давосе.
Норвежцы преодолели дистанцию 7,2 км за 14 минут 0,95 секунды. Второе место заняли итальянцы Элиа Барп и Федерико Пеллегрино (отставание - 2,04 секунды), третье - шведы Йохан Хагстрем и Эдвин Ангер (+2,09).
У женщин в аналогичной дисциплине победу одержали представительницы Швеции Майя Дальквист и Йонна Сундлинг (15 минут 34,77 секунды). Серебро завоевали норвежки Астрид Слинд и Матильде Мюрвольд (+3,26), бронзу - их соотечественницы Кристин Фоснес и Кристине Шистад (+3,46).
Этап Кубка мира в Давосе завершится 14 декабря. В соревнованиях в нейтральном статусе примут участие россияне Савелий Коростелев и Дарья Непряева.
Александр Большунов, Сергей Ардашев (слева), Савелий Коростелев (справа) - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
Норвежский лыжник красиво ответил людям, называющим всех русских злодеями
11 декабря, 18:27
 
Лыжные гонкиСпортДавосШвецияЭрик ВальнесМайя ДальквистСавелий КоростелевЙонна СундлингФедерико Пеллегрино
 
