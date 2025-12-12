Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
19:01 12.12.2025 (обновлено: 20:22 12.12.2025)
Вратарь "Эдмонтона" перешел в "Питтсбург"
Канадский вратарь Стюарт Скиннер перешел из "Эдмонтон Ойлерз" в "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
хоккей
спорт
стюарт скиннер
эдмонтон ойлерз
питтсбург пингвинз
бретт кулак
национальная хоккейная лига (нхл)
Новости
спорт, стюарт скиннер, эдмонтон ойлерз, питтсбург пингвинз, бретт кулак, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Стюарт Скиннер, Эдмонтон Ойлерз, Питтсбург Пингвинз, Бретт Кулак, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Скиннер перешел из "Эдмонтона" в "Питтсбург" в результате обмена

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Канадский вратарь Стюарт Скиннер перешел из "Эдмонтон Ойлерз" в "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Эдмонтон" в результате обмена получил канадского голкипера Тристана Джарри и его соотечественника нападающего Сэма Поулина, который выступает в составе клуба "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). "Питтсбург" также получил канадского защитника Бретта Кулака и право выбора во втором раунде драфта НХЛ 2029 года.
Скиннеру 27 лет. Он был выбран "Ойлерз" на драфте НХЛ 2017 года под общим 78-м номером. Вместе с командой он дважды доходил до финала Кубка Стэнли. В этом сезоне голкипер провел 23 матча, в которых одержал 11 побед. Его средний показатель пропущенных шайб составил 2,83, процент отраженных бросков - 89,1. Также в его активе два шатаута.
"Питтсбург" выбрал Джарри на драфте-2013 под общим 44-м номером. 30-летний вратарь в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата сыграл 14 матчей, в которых одержал 9 побед. Средний показатель пропущенных шайб - 2,66, процент отраженных бросков - 90,9 при одном шатауте.
Евгений Малкин - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
"Питтсбург" поместил Малкина в список травмированных
9 декабря, 18:52
 
ХоккейСпортСтюарт СкиннерЭдмонтон ОйлерзПиттсбург ПингвинзБретт КулакНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
