Вратарь "Эдмонтона" перешел в "Питтсбург"

Скиннеру 27 лет. Он был выбран "Ойлерз" на драфте НХЛ 2017 года под общим 78-м номером. Вместе с командой он дважды доходил до финала Кубка Стэнли. В этом сезоне голкипер провел 23 матча, в которых одержал 11 побед. Его средний показатель пропущенных шайб составил 2,83, процент отраженных бросков - 89,1. Также в его активе два шатаута.