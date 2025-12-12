https://ria.ru/20251212/khokkey-2061743619.html
Вратарь "Эдмонтона" перешел в "Питтсбург"
Вратарь "Эдмонтона" перешел в "Питтсбург" - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Вратарь "Эдмонтона" перешел в "Питтсбург"
Канадский вратарь Стюарт Скиннер перешел из "Эдмонтон Ойлерз" в "Питтсбург Пингвинз", сообщается на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T19:01:00+03:00
2025-12-12T19:01:00+03:00
2025-12-12T20:22:00+03:00
хоккей
спорт
стюарт скиннер
эдмонтон ойлерз
питтсбург пингвинз
бретт кулак
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767530544_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_3827bb553e95f0675e1cb8c5042b2c07.jpg
/20251209/khokkeist-2060936649.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767530544_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d4825fd6a65d09144e0e575528385c6f.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, стюарт скиннер, эдмонтон ойлерз, питтсбург пингвинз, бретт кулак, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Стюарт Скиннер, Эдмонтон Ойлерз, Питтсбург Пингвинз, Бретт Кулак, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Вратарь "Эдмонтона" перешел в "Питтсбург"
Скиннер перешел из "Эдмонтона" в "Питтсбург" в результате обмена
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости.
Канадский вратарь Стюарт Скиннер перешел из "Эдмонтон Ойлерз" в "Питтсбург Пингвинз", сообщается
на сайте Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
"Эдмонтон" в результате обмена получил канадского голкипера Тристана Джарри и его соотечественника нападающего Сэма Поулина, который выступает в составе клуба "Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). "Питтсбург" также получил канадского защитника Бретта Кулака
и право выбора во втором раунде драфта НХЛ
2029 года.
Скиннеру 27 лет. Он был выбран "Ойлерз" на драфте НХЛ 2017 года под общим 78-м номером. Вместе с командой он дважды доходил до финала Кубка Стэнли. В этом сезоне голкипер провел 23 матча, в которых одержал 11 побед. Его средний показатель пропущенных шайб составил 2,83, процент отраженных бросков - 89,1. Также в его активе два шатаута.
"Питтсбург" выбрал Джарри на драфте-2013 под общим 44-м номером. 30-летний вратарь в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата сыграл 14 матчей, в которых одержал 9 побед. Средний показатель пропущенных шайб - 2,66, процент отраженных бросков - 90,9 при одном шатауте.