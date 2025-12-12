Рейтинг@Mail.ru
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
15:10 12.12.2025
https://ria.ru/20251212/igrok-2061672004.html
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов упал в стоимости на 2 миллиона евро и не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков чемпионата Греции по футболу,... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T15:10:00+03:00
2025-12-12T15:10:00+03:00
футбол
спорт
федор чалов
магомед оздоев
юрий лодыгин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961104933_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_2ec9744248de201d9a7b9463333199b3.jpg
/20251211/safonov-2061308129.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961104933_0:34:1080:844_1920x0_80_0_0_bf93d2839fcece8958e7430c549e098a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, федор чалов, магомед оздоев, юрий лодыгин
Футбол, Спорт, Федор Чалов, Магомед Оздоев, Юрий Лодыгин
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро

Чалов не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков чемпионата Греции

© Соцсети ПФК ЦСКАФедор Чалов
Федор Чалов - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Соцсети ПФК ЦСКА
Федор Чалов. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов упал в стоимости на 2 миллиона евро и не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков чемпионата Греции по футболу, согласно обновленным данным Transfermarkt.
Редакция портала понизила стоимость 27-летнего нападающего с 7,5 до 5,5 миллиона евро. Спортсмен стал 20-м по цене игроком лиги. В текущем сезоне Чалов сыграл 20 матчей и забил три мяча в различных соревнованиях.
Одноклубник Чалова полузащитник Магомед Оздоев сохранил свою стоимость в 1,5 миллиона евро. Цена российского вратаря "Левадиакоса" Юрия Лодыгина осталась на отметке в 300 тысяч евро.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
"В футболе нет национальностей": Семин о Сафонове и украинце в "ПСЖ"
11 декабря, 10:37
 
ФутболСпортФедор ЧаловМагомед ОздоевЮрий Лодыгин
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Унион
    РБ Лейпциг
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Реал Сосьедад
    Жирона
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Лечче
    Пиза
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Анже
    Нант
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вест Бромвич
    Шеффилд Юнайтед
    2
    0
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Фенербахче
    86
    92
  • Баскетбол
    Завершен
    Партизан
    Црвена Звезда
    79
    76
  • Баскетбол
    Завершен
    Барселона
    Олимпиакос
    98
    85
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала