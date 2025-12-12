https://ria.ru/20251212/igrok-2061672004.html
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро
Российский нападающий ПАОКа Федор Чалов упал в стоимости на 2 миллиона евро и не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков чемпионата Греции по футболу,... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T15:10:00+03:00
2025-12-12T15:10:00+03:00
2025-12-12T15:10:00+03:00
футбол
спорт
федор чалов
магомед оздоев
юрий лодыгин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961104933_0:21:1080:629_1920x0_80_0_0_2ec9744248de201d9a7b9463333199b3.jpg
/20251211/safonov-2061308129.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/16/1961104933_0:34:1080:844_1920x0_80_0_0_bf93d2839fcece8958e7430c549e098a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, федор чалов, магомед оздоев, юрий лодыгин
Футбол, Спорт, Федор Чалов, Магомед Оздоев, Юрий Лодыгин
Трансферная стоимость Чалова упала на два миллиона евро
Чалов не вошел в десятку самых дорогостоящих игроков чемпионата Греции