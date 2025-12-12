Рейтинг@Mail.ru
18:46 12.12.2025
FIS предоставила нейтральный статус российскому двоеборцу
Российский двоеборец Артем Галунин получил нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
FIS предоставила нейтральный статус российскому двоеборцу

Двоеборец Галунин получил нейтральный статус для участия в соревнованиях FIS

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Российский двоеборец Артем Галунин получил нейтральный статус для выступления на соревнованиях под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), сообщается на сайте организации.
Ранее FIS одобрила заявки российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной и сервисмена Евгения Уфтикова на получение индивидуального нейтрального статуса. В четверг лидер общего зачета Кубка России Сергей Ардашев сообщил, что не получил нейтральный статус.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Галунину 26 лет. Он участвовал в Олимпиаде 2022 года в Пекине. В пятницу Галунин занял первое место на стартовом этапе Кубка России по лыжному двоеборью в Нижнем Тагиле, одержав победу в прыжковом раунде и сохранив преимущество в гонке на 10 км.
Поведение FIS говорит о профнепригодности организации, заявил Хамитов
10 декабря, 23:28
