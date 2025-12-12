Рейтинг@Mail.ru
Глебов занял второе место в рейтинге футболистов по числу ускорений за матч - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Футбол
 
18:55 12.12.2025
Глебов занял второе место в рейтинге футболистов по числу ускорений за матч
футбол
спорт
пфк цска
ахмат
российская премьер-лига (рпл)
кирилл глебов
спорт, пфк цска, ахмат, российская премьер-лига (рпл), кирилл глебов
Футбол, Спорт, ПФК ЦСКА, Ахмат, Российская премьер-лига (РПЛ), Кирилл Глебов
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГуставо Мантуан (Зенит) и Кирилл Глебов (ЦСКА)
Густаво Мантуан (Зенит) и Кирилл Глебов (ЦСКА). Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Футболист московского ЦСКА Кирилл Глебов занял второе место в рейтинге футболистов до 21 года по числу ускорений за матч по версии Международного центра спортивных исследований в футболе (CIES), сообщается на странице организации в соцсети X.
Анализ проведен среди футболистов, выступающих в 50 сильнейших лигах мира. По данным исследования, 20-летний Глебов совершает 13,5 ускорений в среднем за игру.
Лидером по данному показателю стал 19-летний нигерийский нападающий Садик Салех, который выступает в составе латвийского клуба "Метта", и в среднем делает 13,7 ускорений за матч. Третье место занял ганский форвард бельгийского "Ла-Лувьера" Джерри Африйи (13,3).
В текущем сезоне Глебов сыграл за ЦСКА 23 матча и забил шесть мячей. Его клуб завершил первую часть чемпионата на четвертом месте в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ), набрав 36 очков за 18 туров. В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, ЦСКА на выезде сыграет против грозненского "Ахмата".
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
Мбаппе вошел в тройку самых дорогих футболистов мира
