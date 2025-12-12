https://ria.ru/20251212/fivb-2061655581.html
Молодежную сборную России по волейболу допустили к международным турнирам
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой с января 2026 года,... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
