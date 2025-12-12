Рейтинг@Mail.ru
Молодежную сборную России по волейболу допустили к международным турнирам - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Волейбол
 
14:02 12.12.2025 (обновлено: 14:43 12.12.2025)
Молодежную сборную России по волейболу допустили к международным турнирам
Молодежную сборную России по волейболу допустили к международным турнирам - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Молодежную сборную России по волейболу допустили к международным турнирам
Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой с января 2026 года,... РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Молодежную сборную России по волейболу допустили к международным турнирам

Международная федерация волейбола допустила к турнирам молодежную сборную РФ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВолейболисты молодежной сборной России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Волейболисты молодежной сборной России. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Международная федерация волейбола (FIVB) приняла решение о допуске молодежных сборных России и Белоруссии на турниры под своей эгидой с января 2026 года, сообщается на сайте Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) 11 декабря рекомендовал снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в мировых юношеских соревнованиях. В заявлении организации отмечается, что в отношении участия юношеских команд из России и Белоруссии должны применяться стандартные протоколы МОК, разрешающие выступать с флагом, гимном, формой и другими элементами. Рекомендации могут вступить в силу к юношеским Олимпийским играм 2026 года в Дакаре.
"Также состоялось заседание исполкома Международной федерации волейбола, где поддержано решение о допуске молодежных сборных России и Беларуси на международные соревнования с 1 января 2026 года", - говорится в сообщении.
В марте 2022 года FIVB отстранила команды из России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях.
Казанский "Зенита" обыграл "Кузбасс" в чемпионате России по волейболу
10 декабря, 20:45
 
ВолейболСпортРоссияБелоруссияМеждународная федерация волейбола (FIVB)Всероссийская федерация волейбола (ВФВ)Дакар (город)Международный олимпийский комитет (МОК)
 
