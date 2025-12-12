Рейтинг@Mail.ru
15:23 12.12.2025 (обновлено: 15:51 12.12.2025)
Ардашев назвал причины отказа в нейтральном статусе
Спорт, Анастасия Таталина, Дарья Непряева, Сергей Ардашев, Лыжные виды спорта, Международная федерация лыжного спорта (FIS)
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 дек - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Российский лыжник Сергей Ардашев рассказал РИА Новости, что понимал: шансов получить нейтральный статус от Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) немного, однако есть примеры, когда этот статус давали спортсменам, находящимся в силовых структурах.
Ранее FIS одобрила заявки на получение индивидуального нейтрального статуса российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой, а также фристайлистки Анастасии Таталиной и сервисмена Евгения Уфтикова. Этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором смогут принять участие россияне, пройдет 12–14 декабря в Давосе.
"Да FIS мне прислали письмо в 19:00 (мск) . В причине отказа написано: "После оценки независимой третьей стороной и комиссией FIS по рассмотрению заявок на присвоение статуса индивидуального нейтрального спортсмена (AINERP) мы с сожалением сообщаем вам, что ваша заявка на получение статуса индивидуального нейтрального спортсмена отклонена. Обращаем ваше внимание на то, что критерии соответствия, изложенные в политике FIS в отношении индивидуальных нейтральных спортсменов, тщательно проверяются независимой третьей стороной в отношении каждого заявителя", - рассказал Ардашев.
Ардашеву 27 лет, он является пятикратным чемпионом России (трижды - в эстафете, дважды - в масс-старте на 50 км). Он с 316 очками возглавляет общий зачет Кубка России текущего сезона, опережая идущего вторым Коростелева (230 очков).
"Настроение хорошее. Да, чуть-чуть погрустил: я понимал, что шансы малы, но попробовать стоило. Больше всего расстроился, когда мне написал первый тренер - Зайцев Юрий Алексеевич. Мы с ним по этому поводу вообще не общались, но спустя десять минут после того, как мне пришел отказ, он написал. Не знаю, как это произошло, но он это почувствовал, ведь именно он с первого класса поставил передо мной цель - Олимпиада", - отметил Ардашев.
"Люди знают, что я выступаю за ЦСКА. Для некоторых федераций принадлежность к спортивному клубу не является сопоставимым с отношением к военной группе. Решил попробовать получить нейтральный статус. Кто-то скажет: "Зачем вообще было деньги тратить", но если есть хотя бы маленький шанс, нужно попробовать им воспользоваться", - добавил Ардашев.
Также Ардашев сообщил, что на этапах в Чусовом намерен стартовать во всех гонках и бороться за победу в мини-туре.
