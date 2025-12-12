https://ria.ru/20251212/fis-2061543902.html
FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном
2025-12-12T00:44:00+03:00
2025-12-12T00:44:00+03:00
2025-12-12T00:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785423628_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_a648f869a47529d3caaed1d9e64686bd.jpg
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Разъясняя решение от 2 декабря, FIS уточняет, что, согласно требованию CAS, российские паралимпийцы должны участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации "на условиях, рекомендованных Международным паралимпийским комитетом (IPC), то есть без нейтрального статуса".
Также организация уточнила, что российские спортсмены допущены до всех соревнований FIS, а не только до квалификационных к Олимпийским играм в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Международный паралимпийский комитет (IPC) в октябре объявил, что получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта входят в программу Паралимпийских игр, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет отобраться на Паралимпиаду 2026 года. При этом в конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).