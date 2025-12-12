Рейтинг@Mail.ru
FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
00:44 12.12.2025 (обновлено: 00:55 12.12.2025)
https://ria.ru/20251212/fis-2061543902.html
FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном
FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
2025-12-12T00:44:00+03:00
2025-12-12T00:55:00+03:00
лыжные гонки
спорт
спортивный арбитражный суд (cas)
международная федерация лыжного спорта (fis)
международный паралимпийский комитет (мпк, ipc)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785423628_0:0:3228:1817_1920x0_80_0_0_e664fa7ad0b6dfcd0f91bbcc58b5989d.jpg
/20251210/dopusk-2061221224.html
/20251211/mok-2061510393.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1a/1785423628_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_a648f869a47529d3caaed1d9e64686bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, спортивный арбитражный суд (cas), международная федерация лыжного спорта (fis), международный паралимпийский комитет (мпк, ipc)
Лыжные гонки, Спорт, Спортивный арбитражный суд (CAS), Международная федерация лыжного спорта (FIS), Международный паралимпийский комитет (МПК, IPC)
FIS допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном

FIS разрешила российским паралимпийцам участвовать в соревнованиях с флагом

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкПаралимпиада 2014. Лыжные гонки. Женщины. 12 км
Паралимпиада 2014. Лыжные гонки. Женщины. 12 км - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила российских паралимпийцев до соревнований с флагом и гимном, сообщается на сайте организации.
В декабре Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным решение FIS не допускать российских спортсменов до международных соревнований. FIS приняла вердикт CAS и позволила российским спортсменам подавать индивидуальные заявки на нейтральный статус.
Дарья Непряева и Савелий Коростелев - РИА Новости, 1920, 10.12.2025
Российские лыжники вернулись на Кубок мира! На Западе тихо смирились
10 декабря, 19:55
Разъясняя решение от 2 декабря, FIS уточняет, что, согласно требованию CAS, российские паралимпийцы должны участвовать во всех соревнованиях под эгидой организации "на условиях, рекомендованных Международным паралимпийским комитетом (IPC), то есть без нейтрального статуса".
Также организация уточнила, что российские спортсмены допущены до всех соревнований FIS, а не только до квалификационных к Олимпийским играм в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо.
Международный паралимпийский комитет (IPC) в октябре объявил, что получил подтверждение от каждой из четырех международных федераций, чьи виды спорта входят в программу Паралимпийских игр, что ни один спортсмен из России и Белоруссии, вероятно, не сможет отобраться на Паралимпиаду 2026 года. При этом в конце сентября на генассамблее IPC члены организации проголосовали за восстановление полноценного статуса ПКР, вернув российским паралимпийцам право участвовать с флагом, гимном и другими национальными атрибутами в соревнованиях по видам спорта, функции международных федераций по которым выполняет IPC (легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей, пулевая стрельба).
Олимпийский символ на здании штаб-квартиры Международного олимпийского комитета в Лозанне - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
МОК рекомендовал снять ограничения на участие россиян в юношеских турнирах
Вчера, 19:36
 
Лыжные гонкиСпортСпортивный арбитражный суд (CAS)Международная федерация лыжного спорта (FIS)Международный паралимпийский комитет (МПК, IPC)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала