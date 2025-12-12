Рейтинг@Mail.ru
"Формула-1" и FIA продлили соглашение о проведении чемпионата
Формула-1
 
20:11 12.12.2025 (обновлено: 20:23 12.12.2025)
"Формула-1" и FIA продлили соглашение о проведении чемпионата
"Формула-1" и FIA продлили соглашение о проведении чемпионата
"Формула-1" и FIA продлили соглашение о проведении чемпионата

FIA и "Формула-1" продлили соглашение о проведении чемпионата до 2030 года

Болид "Феррари"
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. . Международная автомобильная федерация (FIA) и руководство "Формулы-1" подписали девятый "договор согласия", определяющий порядок проведения соревнования, сообщается на сайте организации.
Подписание прошло в пятницу в Ташкенте. Новое соглашение рассчитано до 2030 года. В церемонии участвовали переизбранный президент FIA Мохаммед бен Сулайем, генеральный директор Formula One Group Стефано Доменикали и представители всех 11 команд чемпионата.
"Новое соглашение открывает этап более тесного и профессионального взаимодействия между FIA и "Формулой-1". Оно также подтверждает участие всех действующих команд, включая дебютирующий "Кадиллак", и обеспечивает стабильную основу для дальнейших спортивных и технических изменений в чемпионате. Подписание соглашения укрепляет долгосрочные позиции "Формулы-1": оно дает FIA возможность расширить работу по регулированию гонок, улучшить работу гоночной дирекции и судей, а также усилить техническую экспертизу чемпионата. Спорт, в свою очередь, сохраняет условия для дальнейшего роста аудитории, расширения календаря и внедрения новых технологий", - отмечается в заявлении.
Первый договор между организациями был подписан в 1981 году. Он определяет правила проведения чемпионатов "Формулы-1". Согласно документу, FIA выступает организатором, а обладатель прав отвечает за коммерческую деятельность, доходы от которой распределяются между всеми участниками соглашения.
Власти Узбекистана рассматривают возможность проведения "Формулы-1"
9 декабря, 20:41
 
Формула-1, Спорт, Ташкент, Стефано Доменикали, FIA
 
