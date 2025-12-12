Федерер и Агасси примут участие в церемонии открытия Australian Open

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер и американец Андре Агасси примут участие в первой в истории церемонии открытия Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщается на сайте турнира.
Церемония состоится 17 января, накануне старта соревнований основной сетки турнира.
Помимо шестикратного чемпиона Australian Open Федерера и четырехкратного победителя этого турнира Агасси, в церемонии открытия примут участие австралийцы Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт. Они проведут "Битву первых ракеток мира", формат которой не уточняется.
"Эта торжественная церемония открытия ознаменует начало нового теннисного сезона в великолепном стиле. Я с нетерпением жду возвращения Роджера на арену Рода Лейвера вместе с другими великими игроками - Андре, Пэтом и Ллейтоном. И я знаю, что болельщики по всей Австралии будут так же рады разделить этот момент с ним", - сказал директор турнира Крейг Тайли.
