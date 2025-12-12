Рейтинг@Mail.ru
Федерер и Агасси примут участие в церемонии открытия Australian Open - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Теннис
 
10:44 12.12.2025
Федерер и Агасси примут участие в церемонии открытия Australian Open
Швейцарец Роджер Федерер и американец Андре Агасси примут участие в первой в истории церемонии открытия Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщается на РИА Новости Спорт, 12.12.2025
австралия
Федерер и Агасси примут участие в церемонии открытия Australian Open

Федерер и Агасси будут на первой в истории церемонии открытия Australian Open

МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Швейцарец Роджер Федерер и американец Андре Агасси примут участие в первой в истории церемонии открытия Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщается на сайте турнира.
Церемония состоится 17 января, накануне старта соревнований основной сетки турнира.
Помимо шестикратного чемпиона Australian Open Федерера и четырехкратного победителя этого турнира Агасси, в церемонии открытия примут участие австралийцы Патрик Рафтер и Ллейтон Хьюитт. Они проведут "Битву первых ракеток мира", формат которой не уточняется.
"Эта торжественная церемония открытия ознаменует начало нового теннисного сезона в великолепном стиле. Я с нетерпением жду возвращения Роджера на арену Рода Лейвера вместе с другими великими игроками - Андре, Пэтом и Ллейтоном. И я знаю, что болельщики по всей Австралии будут так же рады разделить этот момент с ним", - сказал директор турнира Крейг Тайли.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
На Australian Open заявлены 12 российских теннисистов
9 декабря, 09:22
 
ТеннисСпортАвстралияРоджер ФедерерПатрик РафтерЛлейтон ХьюиттAustralian Open
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
