11:30 12.12.2025
Допуск российских шахматистов на командные турниры обсудят 14 декабря
спорт
шахматы
международная федерация шахмат (fide)
Новости
Допуск российских шахматистов на командные турниры обсудят 14 декабря

Решение по допуску российских шахматистов на командные турниры примут 14 декабря

Шахматы
Шахматы - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Шахматы. Архивное фото
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря рассмотрит вопрос о допуске российских шахматистов к командным турнирам в нейтральном статусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
FIDE после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
"Накануне совет FIDE предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Такую возможность уже имеют юниорские, женские команды, а также команды инвалидов. То есть по сути сейчас стоит вопрос о допуске мужских российских и белорусских команд под нейтральным статусом. Само решение будет приниматься на генассамблее FIDE в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.
Шахматы - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Трехлетний индиец стал самым юным шахматистом в истории с рейтингом FIDE
5 декабря, 10:02
 
