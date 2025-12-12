https://ria.ru/20251212/dopusk-2061614333.html
Допуск российских шахматистов на командные турниры обсудят 14 декабря
МОСКВА, 12 дек - РИА Новости. Генеральная ассамблея Международной шахматной федерации (FIDE) 14 декабря рассмотрит вопрос о допуске российских шахматистов к командным турнирам в нейтральном статусе, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.
FIDE
после начала СВО в 2022 году запретила россиянам участвовать в соревнованиях. В марте того же года FIDE разрешила спортсменам из России и Белоруссии выступать в личных турнирах в нейтральном статусе. Также запрещено проведение соревнований на территории России и Белоруссии.
"Накануне совет FIDE предложил допустить россиян к командным соревнованиям в нейтральном статусе. Такую возможность уже имеют юниорские, женские команды, а также команды инвалидов. То есть по сути сейчас стоит вопрос о допуске мужских российских и белорусских команд под нейтральным статусом. Само решение будет приниматься на генассамблее FIDE в воскресенье", - сообщили в пресс-службе.