Уайлдер назвал Бетербиева великолепным бойцом

ДУБАЙ, 12 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер в разговоре с РИА Новости назвал бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Артура Бетербиева одним из лучших боксеров.