Уайлдер назвал Бетербиева великолепным бойцом

ДУБАЙ, 12 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер в разговоре с РИА Новости назвал бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Артура Бетербиева одним из лучших боксеров.
У 40-летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение на профессиональном ринге. В феврале он проиграл Дмитрию Биволу решением большинства судей и уступил соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO).
"Я много раз с ним общался. Это мой парень, я его люблю. Артур - великолепный боец. Думаю, он отличный представитель своей страны. Он один из лучших, и я всегда желаю ему, чтобы он был лучшим", - сказал Уайлдер.
