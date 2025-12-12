Рейтинг@Mail.ru
Уайлдер назвал Бетербиева великолепным бойцом
13:53 12.12.2025
Уайлдер назвал Бетербиева великолепным бойцом
Уайлдер назвал Бетербиева великолепным бойцом - РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Уайлдер назвал Бетербиева великолепным бойцом
Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер в разговоре с РИА Новости назвал бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Артура Бетербиева РИА Новости Спорт, 12.12.2025
спорт, деонтей уайлдер, артур бетербиев, wbo, wbc, ibf
Единоборства, Спорт, Деонтей Уайлдер, Артур Бетербиев, WBO, WBC, IBF
Уайлдер назвал Бетербиева великолепным бойцом

Уайлдер назвал Бетербиева одним из лучших боксеров

Артур Бетербиев
Артур Бетербиев - РИА Новости, 1920, 12.12.2025
© Соцсети боксера
Артур Бетербиев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
ДУБАЙ, 12 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер в разговоре с РИА Новости назвал бывшего абсолютного чемпиона мира россиянина Артура Бетербиева одним из лучших боксеров.
У 40-летнего Бетербиева 21 победа и одно поражение на профессиональном ринге. В феврале он проиграл Дмитрию Биволу решением большинства судей и уступил соотечественнику титулы Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super) и Международной боксерской организации (IBO).
"Я много раз с ним общался. Это мой парень, я его люблю. Артур - великолепный боец. Думаю, он отличный представитель своей страны. Он один из лучших, и я всегда желаю ему, чтобы он был лучшим", - сказал Уайлдер.
ЕдиноборстваСпортДеонтей УайлдерАртур БетербиевWBOWBCIBF
 
