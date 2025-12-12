Рейтинг@Mail.ru
Всегда приятно слышать в честь побед гимн страны, заявил Бетербиев
Единоборства
 
13:56 12.12.2025
Всегда приятно слышать в честь побед гимн страны, заявил Бетербиев
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что спортсменам всегда приятно слышать в честь побед гимн страны.
единоборства
спорт
артур бетербиев
бокс
спорт, артур бетербиев, бокс
Единоборства, Спорт, Артур Бетербиев, Бокс
Всегда приятно слышать в честь побед гимн страны, заявил Бетербиев

Бетербиев: всегда приятно слышать в честь побед гимн России

ДУБАЙ, 12 дек - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что спортсменам всегда приятно слышать в честь побед гимн страны.
Согласно решению Международной ассоциации бокса, российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под эгидой ассоциации с флагом и гимном страны.
"Конечно, всегда приятно, когда в честь твоей победы играет гимн твоей страны. И когда ввиду каких-то обстоятельств не может быть флага или гимна… К счастью, я уже не был любителем, не был в такой ситуации", - сказал Бетербиев.
