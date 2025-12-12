https://ria.ru/20251212/beterbiev-2061654611.html
Всегда приятно слышать в честь побед гимн страны, заявил Бетербиев
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу россиянин Артур Бетербиев заявил РИА Новости, что спортсменам всегда приятно слышать в честь побед гимн страны. РИА Новости Спорт, 12.12.2025
Бетербиев: всегда приятно слышать в честь побед гимн России