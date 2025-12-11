Рейтинг@Mail.ru
"Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
09:52 11.12.2025 (обновлено: 09:58 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/ural-2061296025.html
"Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера
"Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
"Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера
Экс-защитник сборной России Василий Березуцкий назначен главным тренером екатеринбургского "Урала", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T09:52:00+03:00
2025-12-11T09:58:00+03:00
футбол
спорт
мирослав ромащенко
василий березуцкий
урал
факел
витесс
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585491116_0:0:1500:845_1920x0_80_0_0_bf10ef0c47887dec804f7878ec5ef4bf.jpg
/20251208/tarkhanov-2060540471.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/14/1585491116_179:0:1500:991_1920x0_80_0_0_f04b3d0a6d9b040ca66d29a496851f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, мирослав ромащенко, василий березуцкий, урал, факел, витесс, российская премьер-лига (рпл), первая лига
Футбол, Спорт, Мирослав Ромащенко, Василий Березуцкий, Урал, Факел, Витесс, Российская премьер-лига (РПЛ), Первая лига
"Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера

"Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого главным тренером команды

© Дмитрий Гущин (Большой Спорт)Василий Березуцкий
Василий Березуцкий - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© Дмитрий Гущин (Большой Спорт)
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экс-защитник сборной России Василий Березуцкий назначен главным тренером екатеринбургского "Урала", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В понедельник "Урал" объявил об отставке Мирослава Ромащенко, возглавлявшего клуб с июня. После 21 тура екатеринбуржцы (41 очко) занимают второе место в таблице Первой лиги и находятся в зоне прямого выхода в РПЛ, отставая от лидирующего воронежского "Факела" на семь баллов.
«
"Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера "Урала" и решить главную задачу сезона - вернуться в РПЛ!" - говорится в сообщении клуба.
Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году, затем работал в тренерском штабе нидерландского "Витесса" у Леонида Слуцкого, входил в тренерский штаб "Краснодара", ЦСКА и "Шанхай Шэньхуа", где он также был помощником Слуцкого.
Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский "Сабах", в котором он работал с ноября 2024 года по июнь 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 28 матчей, одержала 10 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Вместе с Березуцким клуб стал обладателем Кубка Азербайджана, выигранный трофей стал первым в истории клуба.
Александр Тарханов - РИА Новости, 1920, 08.12.2025
Тарханов заявил, что "Урал" не предлагал ему пост главного тренера
8 декабря, 12:37
 
ФутболСпортМирослав РомащенкоВасилий БерезуцкийУралФакелВитессРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Первая Лига
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала