"Урал" объявил о назначении Василия Березуцкого на пост главного тренера

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Экс-защитник сборной России Василий Березуцкий назначен главным тренером екатеринбургского "Урала", сообщается в Telegram-канале футбольного клуба.
В понедельник "Урал" объявил об отставке Мирослава Ромащенко, возглавлявшего клуб с июня. После 21 тура екатеринбуржцы (41 очко) занимают второе место в таблице Первой лиги и находятся в зоне прямого выхода в РПЛ, отставая от лидирующего воронежского "Факела" на семь баллов.
"Желаем Василию Владимировичу успехов на посту главного тренера "Урала" и решить главную задачу сезона - вернуться в РПЛ!" - говорится в сообщении клуба.
Березуцкий завершил карьеру футболиста в 2018 году, затем работал в тренерском штабе нидерландского "Витесса" у Леонида Слуцкого, входил в тренерский штаб "Краснодара", ЦСКА и "Шанхай Шэньхуа", где он также был помощником Слуцкого.
Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский "Сабах", в котором он работал с ноября 2024 года по июнь 2025 года. Под руководством российского специалиста команда провела 28 матчей, одержала 10 побед, 13 раз сыграла вничью и потерпела пять поражений. Вместе с Березуцким клуб стал обладателем Кубка Азербайджана, выигранный трофей стал первым в истории клуба.