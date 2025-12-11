https://ria.ru/20251211/sport-2061511029.html
МОК сохранил рекомендации по взрослым спортсменам из России
МОК сохранил рекомендации по взрослым спортсменам из России - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
МОК сохранил рекомендации по взрослым спортсменам из России
Олимпийский саммит оставил в силе рекомендации международным федерациям от 2023 года в отношении допуска к соревнованиям взрослых российских спортсменов,... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T19:43:00+03:00
2025-12-11T19:43:00+03:00
2025-12-11T20:24:00+03:00
спорт
международный олимпийский комитет (мок)
2025
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Олимпийский саммит оставил в силе рекомендации международным федерациям от 2023 года в отношении допуска к соревнованиям взрослых российских спортсменов, сообщается на сайте Международного олимпийского комитета (МОК).
В марте 2023 года МОК выпустил рекомендацию разрешить участие в соревнованиях россиянам в нейтральном статусе. При этом было рекомендовано отказывать в допуске в командных дисциплинах.
В последнем релизе МОК допустил пересмотр рекомендаций по мере необходимости.
Кроме того, МОК оставил в силе санкции против российских и белорусских властей и рекомендовал продлить запрет на аккредитацию или приглашение на международные спортивные мероприятия государственных чиновников из России и Белоруссии.