Рейтинг@Mail.ru
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:21 11.12.2025
https://ria.ru/20251211/skrynnik-2061490555.html
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника
Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации хоккея с мячом... РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T18:21:00+03:00
2025-12-11T18:21:00+03:00
спорт
борис скрынник
михаил дегтярев
фхмр
олимпийский комитет россии (окр)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568493533_64:0:1207:643_1920x0_80_0_0_1bb43ae61d2bc40065cf9a8a6412f29c.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568493533_19:0:1190:878_1920x0_80_0_0_da44dc04b8eeefbff27ff355da473421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, борис скрынник, михаил дегтярев, фхмр, олимпийский комитет россии (окр)
Спорт, Борис Скрынник, Михаил Дегтярев, ФХМР, Олимпийский комитет России (ОКР)
Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника

Дегтярев: под управлением Скрынника хоккей с мячом получил импульс для развития

© официальный сайт федерации хоккея с мячом РоссииБорис Скрынник
Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© официальный сайт федерации хоккея с мячом России
Борис Скрынник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника.
Скрынник скончался 11 декабря на 78-м году жизни. Он возглавил ФХМР в сентябре 2009 года, четырежды переизбираясь на новый срок. В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерацией бенди (FIB), которую возглавлял вплоть до октября 2022 года.
"Борис Иванович почти два десятилетия руководил Международной федерацией бенди, четырежды избирался президентом Федерации хоккея с мячом России. Под его управлением наш национальный вид спорта, любимый миллионами, получил мощный импульс для развития: возросло качество соревнований, Россия приняла ряд крупных международных турниров, а сборная показала высокие результаты. Мы никогда не забудем все, что Борис Скрынник сделал для российского и мирового спорта", - написал Дегтярев в посте в своем Telegram-канале.
В бытность игроком уроженец Архангельска Скрынник выступал за местный "Водник", а также за сыктывкарский "Строитель". По окончании карьеры вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба.
 
СпортБорис СкрынникМихаил ДегтяревФХМРОлимпийский комитет России (ОКР)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала