Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью Скрынника

МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил соболезнования в связи со смертью президента Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Бориса Скрынника.
"Борис Иванович почти два десятилетия руководил Международной федерацией бенди, четырежды избирался президентом Федерации хоккея с мячом России. Под его управлением наш национальный вид спорта, любимый миллионами, получил мощный импульс для развития: возросло качество соревнований, Россия приняла ряд крупных международных турниров, а сборная показала высокие результаты. Мы никогда не забудем все, что Борис Скрынник сделал для российского и мирового спорта", - написал Дегтярев в посте в своем Telegram-канале.
В бытность игроком уроженец Архангельска Скрынник выступал за местный "Водник", а также за сыктывкарский "Строитель". По окончании карьеры вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба.