Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник
Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни, сообщает Telegram-канал организации. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T13:39:00+03:00
2025-12-11T13:39:00+03:00
2025-12-11T14:42:00+03:00
