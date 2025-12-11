Рейтинг@Mail.ru
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:39 11.12.2025 (обновлено: 14:42 11.12.2025)
https://ria.ru/20251211/skrynnik-2061363112.html
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник - РИА Новости Спорт, 11.12.2025
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник
Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни, сообщает Telegram-канал организации. РИА Новости Спорт, 11.12.2025
2025-12-11T13:39:00+03:00
2025-12-11T14:42:00+03:00
спорт
борис скрынник
фхмр
вокруг спорта
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568493533_64:0:1207:643_1920x0_80_0_0_1bb43ae61d2bc40065cf9a8a6412f29c.jpg
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0c/1568493533_19:0:1190:878_1920x0_80_0_0_da44dc04b8eeefbff27ff355da473421.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, борис скрынник, фхмр, вокруг спорта
Спорт, Борис Скрынник, ФХМР, Вокруг спорта
Умер президент Федерации хоккея с мячом Скрынник

Президент Федерации хоккея с мячом Скрынник умер на 78-м году жизни

© официальный сайт федерации хоккея с мячом РоссииПрезидент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник
Президент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник - РИА Новости, 1920, 11.12.2025
© официальный сайт федерации хоккея с мячом России
Президент федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 11 дек - РИА Новости. Президент Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни, сообщает Telegram-канал организации.
Заслуженный тренер России Скрынник возглавил ФХМР в сентябре 2009 года, четырежды переизбираясь на новый срок. В феврале 2006 года был избран президентом Международной федерации бенди (FIB), которую возглавлял вплоть до октября 2022 года.
Скрынник должен был сложить с себя полномочия президента ФХМР на внеочередной конференции федерации 26 декабря. В ноябре на эту должность абсолютным большинством голосов был выдвинут директор ФХМР по взаимодействию с органами исполнительной власти субъектов РФ и бывший главный тренер сборной России по хоккею с мячом Сергей Мяус.
В бытность игроком уроженец Архангельска выступал за местный "Водник", а также за сыктывкарский "Строитель". По окончании карьеры вернулся в "Водник", проделав путь от начальника команды до президента клуба.
 
СпортБорис СкрынникФХМРВокруг спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Динамо Загреб
    Бетис
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Рейнджерс
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Мидтъюлланн
    Генк
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Штурм
    Црвена Звезда
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Утрехт
    Ноттингем Форрест
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Янг Бойз
    Лилль
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Ницца
    Брага
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лудогорец Разград
    ПАОК
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Маккаби Тель-Авив
    4
    1
  • Футбол
    Завершен
    Базель
    Астон Вилла
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Селтик
    Рома
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Порту
    Мальме
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лион
    Гоу Эхед Иглз
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Фрайбург
    Зальцбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    ФКСБ
    Фейенорд
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Болонья
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Бранн
    Фенербахче
    0
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала